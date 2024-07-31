田馥甄被爆約會短髮女！過往緋聞再掀熱議　曾與2金曲歌王傳戀情

我是廣告 請繼續往下閱讀
田馥甄被傳出與周杰倫鬧緋聞 意外捲入周侯戀遭疑是第三者
談到田馥甄與周杰倫的緋聞，讓人想到過去在活動上田馥甄曾被主持人問到「最近有電到誰？」田馥甄都還沒開口回答，兩個好姐妹便齊喊「周杰倫」，Ella更是直言：「光是電到這一個就夠了！」可以感受到兩姐妹對於田馥甄迷倒天王一事非常驕傲。不過，也因為兩姐妹這一句話，讓田馥甄被外界質疑她介入周侯戀，因為當時周杰倫正和侯佩岑傳出戀情，侯佩岑也是周杰倫唯一承認的女友，在戀情曝光後，因為備受媒體關注，這段感情承受不了壓力，僅維持一年就分手，也有部分的人猜測是否與田馥甄有關。
而在2006年時，周杰倫為了準備新專輯，飛到英國拍MV，而Hebe當時也剛在英國留學，被爆出兩人同遊英國的緋聞後，周杰倫也不避諱直接邀請田馥甄擔任MV女主角，而S.H.E在2006年上海開演唱會時，也請了周杰倫來當嘉賓，不過兩人在演唱會上的互動非常客套有禮，反而是另一位嘉賓潘瑋柏跟田馥甄牽手互動，讓Ella在慶功宴上對潘瑋柏開玩笑說：「你死定了！你牽Hebe的手，周杰倫很不爽。」不過田馥甄與周杰倫這段關係始終沒有被證實。
林俊傑曾坦白「最欣賞田馥甄」 後來卻與其他女星爆出戀情
後來，林俊傑在2013年邀請田馥甄擔任演唱會嘉賓，在演唱會結束之後，大票粉絲都紛紛希望兩人可以在一起，加上林俊傑過去也曾說過「田馥甄是他最欣賞的藝人」，讓外界一度期待兩人有機會談感情。不過，田馥甄對於緋聞始終沒有多說，面對林俊傑也都保持禮貌客氣的態度，後來林俊傑爆出秘戀李心艾，這段緋聞也就漸漸消散。
在經歷了兩段緋聞後，田馥甄的感情動向依然受到外界關注，她也曾多次被爆跟女助理關係過從甚密，不過田馥甄曾發聲表示：「在這世代，喜歡男生還是女生，是重點嗎？」並透露自己過去曾談過幾段地下戀情，她認為：「感情自己談就好，無須昭告天下。」