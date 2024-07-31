田馥甄被直擊約會短髮女！「路邊手撫摸胸口」坐車一起回香閨

田馥甄被爆約會短髮女！過往緋聞再掀熱議　曾與2金曲歌王傳戀情

▲田馥甄近日被爆出約會短髮女，過往感情緋聞再度掀起網友熱議，曾與2位金曲歌王傳戀情，。（圖／田馥甄臉書）
▲田馥甄近日被爆出約會短髮女，過往感情緋聞再度掀起網友熱議，曾與2位金曲歌王傳戀情，。（圖／田馥甄臉書）

記者洪生儒／綜合報導

41歲藝人田馥甄（Hebe）出道22年，憑著仙氣十足的外貌和精湛的歌喉，獲得大批粉絲支持與喜愛，而隨著S.H.E團員Selina與Ella接連步入婚姻後，田馥甄始終沒有什麼緋聞，也沒有被爆出戀愛對象，直到近日田馥甄被週刊直擊和1位短捲髮女子一起去看中醫，她伸手撫摸對方胸口，又一起回到住處，讓外界對於田馥甄的感情生活感到相當好奇。對此，《NOWnews今日新聞》整理了田馥甄過往的緋聞，讓大家了解女神田馥甄的魅力有多強。

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從女子天團「S.H.E」出身的田馥甄，是團體三位成員裡唯一沒有結婚的人，而她出道至今感情生活總是相當神秘，除了曾跟周杰倫傳出緋聞之外，也盛傳林俊傑多次向她示好、追求她。而田馥甄更多次被外界認為是女同志，也曾被爆料她跟女助理的互動太過親密，似乎已經超越正常友誼關係，不過她始終沒有正面回應。

▲從女子天團「S.H.E」出身的田馥甄（中），是團體三位成員裡唯一沒有結婚的人，而她出道至今感情生活總是相當神秘，引起外界高度好奇。（圖／田馥甄臉書）
▲從女子天團「S.H.E」出身的田馥甄（中），是團體三位成員裡唯一沒有結婚的人，而她出道至今感情生活總是相當神秘，引起外界高度好奇。（圖／田馥甄臉書）
田馥甄被傳出與周杰倫鬧緋聞　意外捲入周侯戀遭疑是第三者

談到田馥甄與周杰倫的緋聞，讓人想到過去在活動上田馥甄曾被主持人問到「最近有電到誰？」田馥甄都還沒開口回答，兩個好姐妹便齊喊「周杰倫」，Ella更是直言：「光是電到這一個就夠了！」可以感受到兩姐妹對於田馥甄迷倒天王一事非常驕傲。不過，也因為兩姐妹這一句話，讓田馥甄被外界質疑她介入周侯戀，因為當時周杰倫正和侯佩岑傳出戀情，侯佩岑也是周杰倫唯一承認的女友，在戀情曝光後，因為備受媒體關注，這段感情承受不了壓力，僅維持一年就分手，也有部分的人猜測是否與田馥甄有關。

而在2006年時，周杰倫為了準備新專輯，飛到英國拍MV，而Hebe當時也剛在英國留學，被爆出兩人同遊英國的緋聞後，周杰倫也不避諱直接邀請田馥甄擔任MV女主角，而S.H.E在2006年上海開演唱會時，也請了周杰倫來當嘉賓，不過兩人在演唱會上的互動非常客套有禮，反而是另一位嘉賓潘瑋柏跟田馥甄牽手互動，讓Ella在慶功宴上對潘瑋柏開玩笑說：「你死定了！你牽Hebe的手，周杰倫很不爽。」不過田馥甄與周杰倫這段關係始終沒有被證實。

林俊傑曾坦白「最欣賞田馥甄」　後來卻與其他女星爆出戀情

後來，林俊傑在2013年邀請田馥甄擔任演唱會嘉賓，在演唱會結束之後，大票粉絲都紛紛希望兩人可以在一起，加上林俊傑過去也曾說過「田馥甄是他最欣賞的藝人」，讓外界一度期待兩人有機會談感情。不過，田馥甄對於緋聞始終沒有多說，面對林俊傑也都保持禮貌客氣的態度，後來林俊傑爆出秘戀李心艾，這段緋聞也就漸漸消散。

在經歷了兩段緋聞後，田馥甄的感情動向依然受到外界關注，她也曾多次被爆跟女助理關係過從甚密，不過田馥甄曾發聲表示：「在這世代，喜歡男生還是女生，是重點嗎？」並透露自己過去曾談過幾段地下戀情，她認為：「感情自己談就好，無須昭告天下。」

▲41歲藝人田馥甄（Hebe）出道22年，憑著仙氣十足的外貌和精湛的歌喉，獲得大批粉絲支持與喜愛。（圖／田馥甄臉書）
▲41歲藝人田馥甄（Hebe）出道22年，憑著仙氣十足的外貌和精湛的歌喉，獲得大批粉絲支持與喜愛。（圖／田馥甄臉書）
▲在2006年時，周杰倫為了準備新專輯，飛到英國拍MV，而Hebe當時也剛在英國留學，被爆出兩人同遊英國的緋聞後，周杰倫也不避諱直接邀請田馥甄擔任MV女主角。（圖／周杰倫臉書）
▲在2006年時，周杰倫為了準備新專輯，飛到英國拍MV，而Hebe當時也剛在英國留學，被爆出兩人同遊英國的緋聞後，周杰倫也不避諱直接邀請田馥甄擔任MV女主角。（圖／周杰倫臉書）
▲林俊傑在2013年邀請田馥甄擔任演唱會嘉賓，在演唱會結束之後，大票粉絲都紛紛希望兩人可以在一起，加上林俊傑過去也曾說過「田馥甄是他最欣賞的藝人」，讓外界一度期待兩人有機會談感情。（圖／林俊傑臉書）
▲林俊傑在2013年邀請田馥甄擔任演唱會嘉賓，在演唱會結束之後，大票粉絲都紛紛希望兩人可以在一起，加上林俊傑過去也曾說過「田馥甄是他最欣賞的藝人」，讓外界一度期待兩人有機會談感情。（圖／林俊傑臉書）

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