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大谷翔平4打數無安吞2K！Solano延長賽敲再見安　教士6：5勝道奇

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，面對教士的比賽，總共4個打席沒有敲出安打，且在5局交手松井裕樹，上演日本對決，不過最後遭到三振。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，面對教士的比賽，總共4個打席沒有敲出安打，且在5局交手松井裕樹，上演日本對決，不過最後遭到三振。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

大谷翔平4打數慘吞2K！洛杉磯道奇今（31）日面對聖地牙哥教士，派出王牌強投Tyler Glasnow應戰，9局上結束道奇還握有2分領先。然而，終結者Blake Treinen關門失利，慘挨2轟被追平，而教士更在延長賽靠著Donovan Solano的再見安打，最終以6：5逆轉擊敗道奇。另外，道奇日籍球星大谷翔平，則是單場4個打數都沒敲出安打，且吞下2張老K

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場中上演日本對決　大谷遭到三振

大谷翔平本場先發第1棒，擔任指定打擊，首打席選到四壞球保送，站上一壘後，加碼跑出本季第28次盜壘成功，而第2個打席則是擊出中外野飛球，最後遭到接殺。

5局上，教士派出中繼的日籍左投松井裕樹，恰好面對到大谷翔平，上演「日本對決」，不過松井裕樹投出外側低角度的滑球，誘騙到大谷翔平揮棒，結果揮空遭到三振，在該打席的對決中勝出

後續的2個打席，大谷翔平敲出右外野飛球，遭到接殺，並在最後的打席再次吞下三振。全場共4個打數沒有安打，吞下2次三振，有選到1次四壞球保送，且跑出1次盜壘成功，賽後打擊率下修至3成11，不過仍然穩居國聯打擊王

▲聖地牙哥教士日籍左投松井裕樹，在比賽5局上交手大谷翔平，用犀利滑球飆出三振，在日本對決中勝出。（圖／美聯社／達志影像）
▲聖地牙哥教士日籍左投松井裕樹，在比賽5局上交手大谷翔平，用犀利滑球飆出三振，在日本對決中勝出。（圖／美聯社／達志影像）
道奇終結者砸鍋　教士驚奇逆轉

道奇打線首局火力全開，先後靠著高飛犧牲、適時的安打，搶下2分，隨後Biggio再炸裂兩分砲助陣，首局結束就取得5：0領先。不過教士的Manny Machado在2局下轟出陽春砲，重砲Jurickson Profar、Jake Cronenworth也分別在3局下敲出帶有1分打點的安打，將比分追近到5：3落後。

9局下比賽出現變數，明星終結者Treinen慘挨2轟，直接讓教士將比賽逼入延長賽，且道奇在10局上沒有分數進帳，陷入極度劣勢。最終，教士的Solano在滿壘有人的情況下，敲出三壘側的穿越滾地安打，送回幫助教士6：5逆轉超前道奇，用最戲劇性的再見安打結束比賽



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