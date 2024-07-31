台灣最慘夜市是它！開幕1個月「評價僅2.7顆星」　遊客逛過全傻眼

台灣小孩「每百人6位發展遲緩」！早療新服務給力　增6次免費篩檢

▲北市衛生局依據WHO研究報告，推估台灣5歲以下幼童發展遲緩盛行率約5.93%，等於每百人中近6位兒童疑似發展遲緩。（示意圖／取自Unsplash）
▲北市衛生局依據WHO研究報告，推估台灣5歲以下幼童發展遲緩盛行率約5.93%，等於每百人中近6位兒童疑似發展遲緩。（示意圖／取自Unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

兒童發展的關鍵期為0~6歲，3歲前更是發展黃金期，為此國健署提供7歲以下（0~2個月、2~4個月、4~10個月、10個月~1.5歲、1.5歲~2歲、2歲~3歲及3歲~未滿7歲）共7次免費兒童預防保健服務，自今年7月起再增6次兒童發展篩檢服務方案，家長請多加利用。

我是廣告 請繼續往下閱讀
北市衛生局表示，依據世界衛生組織（WHO）於2018年公布的大型全球性疾病負擔系統分析研究報告，分析1990年至2016年間，全球195國5歲以下幼童發展遲緩的盛行率約8.36%，台灣約5.93%，推估北市2023年未滿6歲兒童約有7459名疑似發展遲緩，凸顯及早發現遲緩兒與早期療育的重要性。

馬偕醫院兒童發展暨早期療育評估中心主任陳慧如說，原本7歲以下的7次免費兒童預防保健服務，檢查內容包含生長評估（身高、體重、頭圍）、身體檢查（聽力、視力、口腔檢查等）、發展評估（粗動作、精細動作、語言表達等）等項目。

▲小學生、兒童、小孩。（示意圖／取自PhotoAC）
▲兒童發展的關鍵期為0至6歲，3歲前更是發展黃金期。（示意圖／取自PhotoAC）
陳慧如表示，配合兒童預防保健服務期程 ，自今年7月1日起，新增6次（6個月至10個月、10個月至1歲6個月、1歲6個月至2歲、2至3歲、3至5歲、5至未滿7歲）兒童發展篩檢服務方案，家長持「健保卡」及「兒童健康手冊」即可進行兒童發展篩檢服務，透過醫師專業評估粗大動作、精細動作、認知語言、社會發展等面向，完整評估兒童發展情形。

此外，陳慧如說，家長平時可利用家中故事書、圖卡、球類等玩具，透過與孩子玩遊戲或互動，隨時觀察孩子在不同年齡階段的粗動作、細動作、語言溝通、生活處理及社會性行為表現，作為評估孩子發展的重要指標，也可使用北市衛生局建置0~6歲13個年齡層「臺北市學齡前兒童發展檢核表」為家中孩童施測，掌握各階段發展關鍵期。

北市衛生局局長陳彥元指出，家長及照顧者應善用政府資源，依兒童健康手冊建議時程，攜孩子至院所接受兒童預防保健服務，若家中孩童疑似跟不上發展進度，需盡快至北市18家早期療育評估中心或醫院進行早期療育評估鑑定，北市亦有92家早期療育醫事機構可就近提供療育服務。

麥當勞Baby Shark快樂兒童餐！立體鯊魚Happy Meal麥麥盒送讀本

奧運直播有人看？調查台灣「過半兒童」不知奧運　7成運動量不足

台灣兒童平均10歲有手機！國中生最愛抖音　調查逾八成有社群恐慌

暑假兒童狂近視！專家：靠戶外活動「年降12度」、學才藝激增50度

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選