台灣小孩「每百人6位發展遲緩」！早療新服務給力　增6次免費篩檢

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馬偕醫院兒童發展暨早期療育評估中心主任陳慧如說，原本7歲以下的7次免費兒童預防保健服務，檢查內容包含生長評估（身高、體重、頭圍）、身體檢查（聽力、視力、口腔檢查等）、發展評估（粗動作、精細動作、語言表達等）等項目。
陳慧如表示，配合兒童預防保健服務期程 ，自今年7月1日起，新增6次（6個月至10個月、10個月至1歲6個月、1歲6個月至2歲、2至3歲、3至5歲、5至未滿7歲）兒童發展篩檢服務方案，家長持「健保卡」及「兒童健康手冊」即可進行兒童發展篩檢服務，透過醫師專業評估粗大動作、精細動作、認知語言、社會發展等面向，完整評估兒童發展情形。
此外，陳慧如說，家長平時可利用家中故事書、圖卡、球類等玩具，透過與孩子玩遊戲或互動，隨時觀察孩子在不同年齡階段的粗動作、細動作、語言溝通、生活處理及社會性行為表現，作為評估孩子發展的重要指標，也可使用北市衛生局建置0~6歲13個年齡層「臺北市學齡前兒童發展檢核表」為家中孩童施測，掌握各階段發展關鍵期。
北市衛生局局長陳彥元指出，家長及照顧者應善用政府資源，依兒童健康手冊建議時程，攜孩子至院所接受兒童預防保健服務，若家中孩童疑似跟不上發展進度，需盡快至北市18家早期療育評估中心或醫院進行早期療育評估鑑定，北市亦有92家早期療育醫事機構可就近提供療育服務。