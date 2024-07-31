林俊傑父子合體！「闖鐵軌」耍帥擺拍恐觸法 粉絲揪拍攝地點解惑
「金曲歌王」林俊傑因為實力派歌聲驚人，有「行走的CD」之稱。他昨（30）日在臉書分享一張父子合照，卻意外引起軒然大波，因為兩人都站在「鐵軌上」拍照，台灣粉絲憂心林俊傑恐觸犯法律，所幸後來證實，拍攝地點為新加坡觀光景點「鐵道走廊」（Rail Corridor），目前已無列車運行，沒有違法疑慮。
記者黃雅琪／綜合報導
新加坡籍創作歌手林俊傑，昨日在臉書曬出一張父子合照，暖心寫下：「Father n son.父子」照片中的林俊傑穿著一身黑色休閒服裝、戴帽子和墨鏡，一旁的父親則是以黑白簡約風亮相，父子倆站在鐵軌上耍帥擺拍，林俊傑面對鏡頭相當自在，他的父親則是略顯羞澀，格外顯露出一種反差萌。
值得注意的是，依照台灣《鐵路法》第57條第2項，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，可處新台幣1萬元到5萬元罰鍰；林俊傑父子倆站在鐵軌上拍照的行為，也因此被放大檢視。
有台灣粉絲在貼文底下留言，希望好心提醒林俊傑：「如果是在台灣拍的話，會有觸及法律的問題，在鐵道拍照是違法的。」所幸後來經由新加坡粉絲證實，照片中的拍攝地點為新加坡觀光景點「鐵道走廊」：「這是新加坡一個拍照的景點喔！已經沒有在使用的。」因此沒有違法問題。