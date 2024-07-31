「危機​​​​​​​」入市！ETF新兵來　首檔AI ETF 00952問世

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臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數-凱基台灣AI 50（00952）追蹤指數，自2016年5月成立以來，指數含息報酬累積達437.2%，遠勝同一時期台灣加權指數的287.5%；從各年度殖利率來看，臺灣優選AI 50指數的殖利率，也是自成立以來連續8年打敗台灣加權指數，表現有目共睹。
施政廷指出，凱基台灣AI 50（00952）所追蹤的指數能如此經得起多空考驗，關鍵在於先以AI純度做第一道防線，再以動能、價值成長、股息等多因子層層篩選。
施政廷解釋，為了確保AI趨勢能確實轉化為企業成長的養分，00952所追蹤指數從FactSet產業分類隸屬AI的39個次產業中挑選成分股，且AI相關產業營收須占公司營收30%以上，才符合資格進入採樣範圍。
接下來剔除掉近4季ROE平均最低5%、近一年下跌且波動最高5%的公司，只留配息紀錄穩、5月定審後會配息的公司，再以過去12個月股價動能、價值成長、股息配發表現做為第二層排序條件，從眾多優秀AI供應鏈中淬煉出頂尖50家企業作為成分股。
為了助投資人扎扎實實吃到AI商機，凱基台灣AI 50（00952）不僅設立AI營收占比高門檻以集結台灣AI戰力，也設計淡旺季換股機制以強化投資威力，施政廷說明，00952所追蹤指數設計一年換股兩次，11月換股拚股價，5月換股重股息，搭配市場節奏切換ETF攻守位置，以實現股價成長與股息兼顧。00952規劃10元發行價、月配息與平準金機制，助投資人輕鬆入手台股AI行情之餘，同時也能追求打造現金流的投資計劃。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。