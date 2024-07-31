劉嘉玲大素顏出沒台灣！爬陽明山吃土雞城 粉絲一看啤酒：好台喔
香港影后劉嘉玲入行41年，《阿飛正傳》、《狄仁傑之通天帝國》等戲劇代表作無數，與靈魂伴侶、國際影帝老公梁朝偉相愛相守的故事蔚為佳話。劉嘉玲為演藝圈著名的美魔女，近日她現身士林陽明山健行，光顧土雞城還喝起台啤，除了接地氣，全素顏樣貌也讓人難想像已經58歲。
記者楊穎軒／綜合報導
劉嘉玲29日在IG上傳多張爬山的照片，第一張就放完全沒化妝的自拍特寫，可見奔60歲的她，戴鴨舌帽和防風墨鏡，沒有任何妝髮，穿休閒服、運動鞋，沒有濾鏡修飾下，劉嘉玲臉部肌膚除了有些暗沉和細紋之外，並無太多歲月痕跡，算是優雅老去的寫照；另一張走步道的背影照，她的身行勻稱、雙腿纖細，體態維持得宜。
「樹在，山在，快樂在！」劉嘉玲寫道，有眼尖的網友發現相片背景在陽明山登山步道，加上還有白斬雞、龍鬚菜、鹹蛋炒竹筍等台菜及本土品牌啤酒，欣喜大明星現蹤台北，「圓桌上的紅包塑膠桌墊很台味」、「那金牌跟土雞太明顯」、「哇！在陽明山青菜園，歡迎」、「您還是這麼漂亮」、「為什麼可以保持得這麼好！」
劉嘉玲體力驚人，曾經分享一張徒手倒立的照片，雖然身體有牆面支撐，但年過半百手臂肌力、腹部核心之強，令人由衷佩服，本人說過：「我從來不相信什麼懶洋洋的自由，我向往的自由是通過勤奮和努力實現的更廣闊的人生，那樣的自由才是珍貴的、有價值的；我相信一萬小時定律，我從來不相信天上掉餡餅的靈感和坐等的成就。做一個自由又自律的人，靠勢必實現的決心認真地活著。」