奧運羽球／麟洋配手握3勝！今晚贏1局就進8強、但一種情況會出局

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李洋與王齊麟本次被分在奧運羽球男雙小組賽D組，該組有多個世界冠軍和前世界第一的球員，相當難打，也是唯一有5組人馬的競爭的環境，被譽為是「死亡之組」，晉級相當不容易。
不過李洋／王齊麟目前已經取得了一個對自己很有利的局面，首戰以21：16、21：10擊敗日本保木卓朗／小林優吾；第二場以21：15、19：21、21：15戰勝丹麥Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen；第3場以21：12、21：13擊退實力最佳的美國組合Vinson Chiu／Joshua Yuan，目前戰績3勝0敗。
麟洋配再贏一局就晉級
目前形勢就如同外界所預料的，幾個組合咬在一起，戰況還不是很清晰，不過麟洋配目前有最大的優勢，他們是唯一3勝0敗的組合，只要今晚能從劉雨辰／歐烜屹手中拿下一局，就能夠順利晉級。
麟洋配目前的分組成績為：3勝0敗；贏下6局，輸掉1局；贏得145分，輸掉102分。目前他們的淨勝局為5，剩下3組人馬最多都只有敬勝3局。所以今晚若拿下1局，就算最終以1：2落敗，那無論另一組戰況是什麼情形，他們都將以淨勝4局的優勢，在比較之下勝出晉級。
麟洋配若0：2輸球 存在被淘汰的可能
而如果今晚保木卓朗／小林優吾直接擊敗Astrup／Skaarup Rasmussen，那麟洋配無論勝負，都將篤定晉級，差別只是在分組第一、還是第二，若擊敗劉歐組合會是分組第一，輸球則是分組第二。
李洋／王齊麟唯一要避免的情況是：今晚被劉雨辰／歐烜屹以2：0擊敗，這樣晉級將無法操之在己，只要丹麥組合戰勝日本組合，那就會丹麥小組第一，中國小組第二，麟洋會被淘汰。
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