凱米颱風農漁業災情慘！全台農損失估逾27.1億 雲林農田流失埋沒
受凱米颱風影響，造成農業災情，經農業部農糧署、畜牧司、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今（31）日11時止，農業產物及民間設施估計損失計27億1,618萬元，以雲林縣損失6億8,438萬元(占25%)、嘉義縣損失4億1,107萬元(占15%)、屏東縣損失4億655萬元(占15%)、臺南市損失3億7,075萬元(占14%)、高雄市損失2億7,990萬元(占10%)、彰化縣損失1億5,807萬元(占6%)及南投縣損失1億3,224萬元(占5%)較為嚴重。
記者林莞茜／綜合報導
農業部指出，農產估計損失金額17億5,148萬元(含養蜂損失68萬元)，農作物被害面積21,712公頃，損害程度28％，換算無收穫面積6,060公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積3,201公頃，損害程度27％，換算無收穫面積866公頃，損失金額2億8,155萬元，其次為番石榴、柳橙、竹筍及落花生等。
畜產估計損失金額2億6,584萬元，受損畜禽主要為雞191萬隻，受損金額2億1,921萬元，其次為鴨、豬、鵝等；漁產估計損失金額5億8,328萬元，受損漁產主要為牡蠣，換算災損面積3,304公頃，受損金額2億3,553萬元，其次為虱目魚及文蛤等；林產損失估659萬元，受損林產主要為森林副產物-竹筍受損，受損金額399萬元，其次為竹林、林木。
在民間設施部分，估計損失金額1億900萬元，分別為農田流失及埋沒：估計損失金額3,157萬元，主因農田埋沒23.4公頃，農田流失12.85公頃、農業設施損失金額5,888萬元，主因水平棚架網室及塑膠布溫網室受損，以及畜禽舍倒塌，估損失金額502萬元和漁業養殖塭堤及設備毀壞，估計損失金額1,352萬元。