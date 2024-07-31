拳擊黃筱雯遭誤判吞敗落淚！美籍裁判引全台公憤　這句話自己打臉

奧運桌球／王楚欽球拍被踩斷！水谷隼直嘆可憐：遇到勁敵很難獲勝

▲中國球王王楚欽和孫穎莎組成「莎頭組合」，在巴黎奧運混雙奪下金牌，後續還有男單及團體賽事，但球拍卻不幸被踩斷，連日本名將水谷隼都感嘆：很可憐。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國球王王楚欽和孫穎莎組成「莎頭組合」，在巴黎奧運混雙奪下金牌，後續還有男單及團體賽事，但球拍卻不幸被踩斷，連日本名將水谷隼都感嘆：很可憐。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

王楚欽球拍被踩斷超怒！「中國球王」王楚欽和孫穎莎組成的桌球混雙組合，昨（30）日奪下巴黎奧運金牌，但賽後王楚欽卻被告知，自己的球拍遭到場邊攝影記者踩斷，讓他氣到一度想要舉報媒體。事後，日本名將水谷隼也發文直呼王楚欽太可憐，因為職業選手的球拍，需要長時間的調整、習慣，現在使用的球拍斷了以後，就像「熬煮了許久的拉麵湯頭，要從1開始重做一樣」悲慘，並直言若用不是自己的球拍，遇到相同實力的對手，10000%不會獲勝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲中國球王王楚欽球拍被踩斷，相當不滿，教練肖戰也趕緊過去安撫他的情緒。（圖／記者陳云茹攝）
▲中國球王王楚欽球拍被踩斷，相當不滿，教練肖戰也趕緊過去安撫他的情緒。（圖／記者陳云茹攝）
球拍斷掉當下震怒　冷靜後選擇放下

中國組合王楚欽／孫穎莎，在巴黎奧運的桌球混雙決賽，面對「神秘之師」朝鮮的李正植／金琴英，成功以4：2取勝，拿下中國桌球隊隊史第一面的混雙金牌，賽後2人和教練激動擁抱，並拿起國旗慶祝。

然而在慌亂之中，王楚欽的球拍手柄竟然被踩斷，教練肖戰告訴他這個消息時，現場拍攝到他攤出雙手，面露不滿的抱怨，更坦言自己一度想要舉報踩斷球拍的媒體

但在些許時間冷靜之後，王楚欽放下憤怒，選擇接受事實，並說道：「我覺得這種情況讓自己有點失控，不理解為什麼會這樣，但是發生了也沒辦法，也許這是天意。

▲才剛剛拿下金牌，但成為奧運冠軍的中國球王王楚欽，卻馬上聽聞了一件壞消息：他的球拍因為場邊攝影記者在拍攝時太混亂，被不小小心踩斷了。（特派記者陳云茹攝）
▲才剛剛拿下金牌，但成為奧運冠軍的中國球王王楚欽，卻馬上聽聞了一件壞消息：他的球拍因為場邊攝影記者在拍攝時太混亂，被不小小心踩斷了。（圖／特派記者陳云茹攝）
球拍斷掉有多慘？　水谷隼給出精準比喻

前屆東京奧運的桌球混雙金牌得主，日本名將水谷隼，對此事件也在個人的社群媒體平台發表看法，開頭就稱：「球拍被弄斷真的太可憐。」

接著說道：「專業運動員是以1克為單位，去調整球拍的重量，為的就是創造出最合適自己的握力。而且隨著汗水、濕度的變化，每次都要進行調整，逐漸熟悉後才能成為自己最獨一無二的合作夥伴。

水谷隼解釋道，如果只是膠皮受損，還可以直接更換，或是拍面上有污漬、小損傷，也都能繼續使用，但如果折斷以後，就再也無法回復原狀了

同時，他形容：「這就像熬煮了很久的拉麵湯頭，必須要從1開始重新做一樣。」最後更直言：「如果不是用自己的球拍，去跟實力相當的選手比賽，10000%不會贏。」凸顯出王楚欽球拍斷掉的影響有多巨大。


更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

奧運桌球／離譜！王楚欽才剛奪金球拍卻被踩斷　後面還有兩項要打

奧運桌球／中國「莎頭」奪還金牌！4：2戰勝朝鮮　王楚欽振臂大吼

奧運桌球／林昀儒小心！宿敵王楚欽增重3公斤　全力衝擊3面金牌

奧運桌球／林昀儒打一半突喊「教練很白」！揭背後真相：被影響了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生