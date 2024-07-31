奧運桌球／王楚欽球拍被踩斷！水谷隼直嘆可憐：遇到勁敵很難獲勝

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國組合王楚欽／孫穎莎，在巴黎奧運的桌球混雙決賽，面對「神秘之師」朝鮮的李正植／金琴英，成功以4：2取勝，拿下中國桌球隊隊史第一面的混雙金牌，賽後2人和教練激動擁抱，並拿起國旗慶祝。
然而在慌亂之中，王楚欽的球拍手柄竟然被踩斷，教練肖戰告訴他這個消息時，現場拍攝到他攤出雙手，面露不滿的抱怨，更坦言自己一度想要舉報踩斷球拍的媒體。
但在些許時間冷靜之後，王楚欽放下憤怒，選擇接受事實，並說道：「我覺得這種情況讓自己有點失控，不理解為什麼會這樣，但是發生了也沒辦法，也許這是天意。」
球拍斷掉有多慘？ 水谷隼給出精準比喻
前屆東京奧運的桌球混雙金牌得主，日本名將水谷隼，對此事件也在個人的社群媒體平台發表看法，開頭就稱：「球拍被弄斷真的太可憐。」
接著說道：「專業運動員是以1克為單位，去調整球拍的重量，為的就是創造出最合適自己的握力。而且隨著汗水、濕度的變化，每次都要進行調整，逐漸熟悉後才能成為自己最獨一無二的合作夥伴。」
水谷隼解釋道，如果只是膠皮受損，還可以直接更換，或是拍面上有污漬、小損傷，也都能繼續使用，但如果折斷以後，就再也無法回復原狀了。
同時，他形容：「這就像熬煮了很久的拉麵湯頭，必須要從1開始重新做一樣。」最後更直言：「如果不是用自己的球拍，去跟實力相當的選手比賽，10000%不會贏。」凸顯出王楚欽球拍斷掉的影響有多巨大。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。