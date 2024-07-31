楊勇緯遭北影編劇嘲弄「變楊緯」！道歉文扯脫口秀　主播發文痛斥

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊勇緯在本屆奧運中無緣奪牌，知名編劇馮勃棣寫過《相愛的七種設計》、《帶我去月球》、《我的自由年代》等多部作品，對於楊勇緯的表現，他發文表示「楊勇緯，沒有勇，直接變楊緯。玩個文字遊戲而已啦，我愛台灣隊！」事後他再度發文表示，自己寫完5分鐘後就意識到不妥隨即刪文，但仍在Threads上發酵，他說：「網路太可怕了，還是謹言慎行一點好。慚愧，改進。」
抵不住網友怒火，馮勃棣29日發文道歉，「前天晚上，我拿奧運國手的諧音開了一個很不妥的玩笑，非常瞎，鄭重道歉。除了向大家，也向楊勇緯先生道歉致意。」馮勃棣解釋自己有玩脫口秀，對地獄哏的接受度比較寬，「但難笑就是難笑，這也不是一個適當的媒介，個人以後一定謹言慎行。對不起。」
馮勃棣道歉文牽扯脫口秀，網友無法接受，紛紛表示，「自己沒水準不要拖脫口秀跟地獄哏下水」、「道歉就道歉，還拿什麼脫口秀、地獄哏當藉口開脫幹嘛」、「小學生才會拿別人名字開玩笑吧？幾歲了？真要開玩笑你的名字更好開，但我們不會這麼做，因為很無聊」、「自己低俗還要找一堆理由，講的自己身不由己，完全就是炎上了才出來道歉，道歉還要在那耍嘴皮子。」
主播劉涵竹替楊勇緯發聲 自揭名字從小被取笑的痛苦
主播劉涵竹常對時事發表看法，也是小S節目《小姐不熙娣》的固定班底，對於馮勃棣拿楊勇緯的名字開玩笑，她痛斥「看到輿論撻伐，我就放心了，代表社會大多數人還是有足夠的正義感。」劉涵竹表示，楊勇緯是奧運英雄，被開這種玩笑真的不好笑，「我就問，對於這種與生俱來、無法改變的，是要回什麼話？ 活該站在原地讓人取笑一番？」
劉涵竹也深感名字被取笑的痛苦，她表示自己的名字「涵竹」諧音有如「蕃薯」的台語，「初次見面的人當我的面、或是網友來留言，番薯、寒吉的時候，我心裡的OS是，所以呢？ 然後呢？如果還要繼續說，發音就是像番薯啊！番薯又沒什麼，好吃耶!！那就是強辯，說的人心裡很清楚，原本就帶著滿滿笑意嘲弄。」最後她心有戚戚焉的表示，「但願善意充滿人世間。」
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。