愛莉莎莎團購狂撈2800萬！爆身體累垮狂心悸 急奔全台最神秘門診
百萬Youtuber愛莉莎莎憑著個人獨特的風格與大膽敢言的性格，讓她在Youtube圈闖出屬於自己的一片天，累積不少忠實粉絲。不過愛莉莎莎先前爆出不少爭議，讓她的一舉一動都備受矚目，近日她開團購賣內衣，沒想到竟吸引許多粉絲搶購，讓她第一次團購就達到2800萬業績，讓網友們都感到超震驚，只是她近日自爆身體出狀況，不僅出現心悸，還腿軟手軟，讓她嚇得趕緊前往醫院就診，並曬出自己抵達「傳說中的門診」的照片，吸引網友關注。
記者洪生儒／綜合報導
愛莉莎莎近日透過IG限時動態曬出自己躺在床上的自拍照，並在貼文中寫道：「最近不知道是不是甲狀腺亢進，還是什麼病。每天心悸，忙也心悸，不忙也心悸，而且腿軟手軟，每天晚上至少要躺兩、三個小時才睡得著，一回台灣就要馬上去看醫生。」
後來一回到台灣，愛莉莎莎也馬上到萬芳醫院看了心臟科和新陳代謝科，無奈表示：「最近身體太差了！」接著又曬出自己到台大景福門診看醫生的照片，她也在文中透露：「第一次去傳說中的台大景福門診，等候區的椅子竟然是皇帝的龍椅。」可以感受到愛麗莎莎對於眼前的畫面感到很驚奇。據悉，台大景福門診被稱為是「台灣最神秘門診」，官網找不到路徑預約，該門診採一對一看診制度，隱密性相當高，而且費用也比一般的門診貴。
其實，愛莉莎莎最近在社群上開團購賣內衣，沒想到她人生第一次開團購，就賣了超過70000件的內衣，她也公開自己開團購10天，最後創下的成績是2800萬，非常感謝大家支持，並大方坦言：「銷量想要高…跟什麼創造爭議引起話題一點關聯都沒有，就是有沒有用心對待粉絲及產品的問題而已。」