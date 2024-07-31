金門翻船案落幕！梁文傑曝：刑事、和解分開處理是關鍵

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梁文傑舉例說明，若警車在陸地上追逐犯罪嫌疑人，因此導致對方車輛翻覆並造成人員死亡，則涉及刑事與民事兩方面。他說，刑事部分將檢視警車追逐過程，是否存在執法過當的問題，民事部分則需處理撫慰家屬的事宜，包括給予撫慰金等。
梁文傑指出，此次事件發生在海上，由台灣海巡署追捕無照駕駛的漁船，在追捕過程中導致船隻翻覆，刑事部分，台灣方面已交由檢方處理；民事方面，台灣方面提出了相當優渥的撫慰條件。他說，由於遺體及翻覆的船隻仍作為刑事證物，無法即時歸還，導致處理進度有拖延。
梁文傑表示，警方已完成調查，遺體及船隻的發還正在進行中，隨著刑事案件的偵查結束，相關證物才會逐步返還對岸。
主持人詢問海巡署日前的道歉是否符合雙方談判的標準作業程序。梁文傑回應說，海巡署的道歉是出於傳統華人的觀念，即「人死為大」，他自己也曾到靈堂上香，顯示雙方在處理人道問題上的共識。
對於協商結束後是否還有其他條件，梁文傑強調，民事和解問題和刑事調查是兩個獨立的部分，台灣方面正在等待金門地檢署的偵查結果，以判定是否存在過失致死問題。他指出，台灣的司法程序包括檢察官調查和法院審理，而中方可能不理解台灣司法的獨立性，對此，台灣在這方面的溝通非常重要。
梁文傑指出，對台灣來講，檢察官的結果還不是最終，還要到法院審判；對岸則是公安部門、檢察官、法院都是一條鞭，雙方的處事邏輯是不一樣，一開始溝通很久。
梁文傑舉例說明，過去中國人士在台發生事故時，如最大意外事件「國道2號發生遊覽車火燒事件」，台灣會先處理撫慰和保險問題，至於案件的具體原因則交由司法系統調查，這一次，兩岸在司法認知上的差異使得談判更加困難。
梁文傑說，兩岸關係這幾年比較嚴峻，所以對方可能想挑戰我方司法權，而這次最困難，就是要讓對方了解台灣的司法制度，遺體、船隻不是陸委會想怎麼處理就可以處理，在台灣是檢察官負責的，雙方理解後，才能談下去。
梁文傑也說，協商過程中，海巡署作為當事人之一，與對方家屬的代表，雙方當事人進行直接對話，而台灣方面也包括金門縣政府、縣長、議長、副議長及立委陳玉珍等，都有協助促成談判。他強調，協商的最困難之處在於讓對方理解台灣的司法制度及其程序。
梁文傑進一步說，兩岸緊繃，單一事件讓情勢激化，而且雙方對司法概念完全不同，所以要拉近距離，相信國人可以理解。他說，海巡工作真的非常辛苦和危險，要在海上攔阻一艘高速行駛的船隻，這非常危險，驅逐不夠，因為對方還會再回來，所以有時要攔阻、罰款，才能嚇阻對方，各國行為皆然，這是海巡冒著危險在做的，路上兩台車就很困難，海上更難。
梁文傑表示，若台灣沒有挺住海巡弟兄，以後海巡兩手一攤，犯罪行為就會愈來愈多，政府從頭就是支持海巡署的執法作為，不能讓弟兄心灰意冷。他說，社會上某些責難是不公平，金門是海巡在保護，金門人都知道要堅守原則，未來的執法不會因此是打折，但這事要解決。