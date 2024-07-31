綠巨人挺過凱米颱風　吳嘉昌：新植雨豆樹補植加固

高雄輕軌成圓後首遇強颱凱米，美術館路、大順路輕軌沿線的小葉欖仁及雨豆樹挺過強風暴雨，僅有少部分新植樹木因根系尚未穩固而倒伏，捷運局長吳嘉昌今(31)日邀集工務局公園處、統包施工團隊、高捷公司及國立嘉義大學森林暨自然資源學系詹明勳教授再次會勘檢討精進，並關注沿線樹木恢復狀況，確保下次颱風豪雨來襲時能迅速應對各種突發情況，以維護輕軌之營運效率與安全。
記者蔡佳宏／高雄報導
吳嘉昌表示，感謝詹明勳教授針對美術館路及大順路段小葉欖仁及雨豆樹的防颱措施提供多項有效的防護措施，確保颱風期間輕軌沿線樹木的穩定和安全，龍貓及綠巨人隧道的小葉欖仁樹、雨豆樹在颱風過後均安然無恙，對於新植倒伏的雨豆樹則要求輕軌團隊即日起陸續進行補植與加固措施，以維持大順路段樹蔭蔥蘢意象，提升沿線景觀並增加遮蔭。
吳嘉昌指出，輕軌美術館路及大順路沿線約計502顆喬木，凱米颱風來襲前，已邀集工務局公園處及詹教授協助指導，對於迎風面以及路口受風處較大等位置，特別進行沿線雨豆樹及小葉欖仁支撐加固、拉繩綁固及枯枝清除等，以加強樹木穩定性，對新植雨豆樹亦特別加設、更換保護架，增加抗風能力，以挺過本次強風暴雨，僅少部分新植樹木因根系尚未穩固連續受2天颱風豪雨導致土壤鬆軟而倒伏。
吳嘉昌局長進一步表示，輕軌團隊在颱風期間採取因應措施做足防颱準備。颱風來襲時，除了維持日常輕軌營運外，團隊還必須不分日夜地輪班，將38個站點、22.1公里的營運路段劃分為責任區域，進行定期巡查和回報，並迅速排除軌道障礙，確保輕軌沿線交通能夠快速恢復，讓市民在颱風過後的上班日享受到安全、可靠、舒適、便捷的輕軌交通服務。