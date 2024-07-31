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友達Q2地震影響每股損失0.03元　本業成功由虧轉盈、毛利率為11%

▲友達今（31）日召開法說會，第二季毛利率雖然回升至11.2%，本業轉盈，但因認列4月地震損失4億元，稅後淨損2.3億元，每股稅後虧損0.03元。（圖／友達提供）
▲友達今（31）日召開法說會，第二季毛利率雖然回升至11.2%，本業轉盈，但因認列4月地震損失4億元，稅後淨損2.3億元，每股稅後虧損0.03元。（圖／友達提供）

記者陳郁柔／台北報導

面板大廠群創昨（30）日公布第二季財報順利由虧轉盈，也讓市場格外期待同為面板廠的友達的表現。友達今（31）日召開法說會，第二季毛利率雖然回升至11.2%，本業轉盈，但因認列4月地震損失4億元，稅後淨損2.3億元，每股稅後虧損0.03元，從2022年第二季以來已經連續9季虧損。

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友達第二季合併營業額為新台幣743.3億元，季增25%、年增17.4%；2024年第二季歸屬母公司業主之淨損為新台幣2.3億元，基本每股損失則為新台幣0.03元；毛利率為11.2%；營業淨利率為0.1%；EBITDA獲利率為12.4%。

友達表示，回顧第二季，4月初的地震的確對公司產出造成一些影響，但在團隊努力之下，已全線恢復生產。消費型電子產品市場需求平穩回升，品牌持續備貨。BHTC自第二季起併入友達，擴大車用事業成長動能，垂直場域事業亦穩健成長。受惠於整體營收較上一季大幅增長25 %，使第二季本業營運成果順利轉虧為盈，整體虧損程度亦較上一季大幅改善。

友達第二季面板總出貨面積達556.8萬平方米，季增5.1%、年減2.4%。

進入第三季，友達認為，全球經濟環境仍受通膨及戰爭的不確定性影響，但公司產品業務多元且積極優化產品組合，且車用與垂直場域動能維持穩定，有助於整體營運表現。

友達表示，近幾年一直努力進行雙軸轉型，希望最大化公司在顯示技術上的know-how，由一家以面板為主的顯示用元件公司，轉型成一個「以顯示技術為核心的解決方案公司」。未來在公司營運與策略規劃方面，將改以三組不同的營運結構來當作公司的三個主要營運支柱，「Mobility Solution智慧移動」、「Vertical Solution垂直場域」以及「Display顯示科技」。透過三組不同的營運結構，針對各自的挑戰與機會進行營運聚焦與優化，以取得最佳營運表現，以期能夠降低面板產業景氣循環的影響，達到穩定獲利、永續經營。

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