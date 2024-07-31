土洋續對作！三大法人賣超117億　台股尾盤不敵賣壓、小跌24點

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台北股市今日早盤以22088.78點開出、下跌134.79點，盤中在金融、AI、化工股的拉抬下，點位急拉235點，最高來到22315.31點，可惜拉抬力道不足，不過午盤過後多空激戰，尾盤更是不敵賣壓，終場下跌24.22點或0.11%，收在22199.35點，日K連2紅，5日線季線得而復失，成交量為3735.7億元。此外，台股今日收月線，本月下跌832.9點或3.62%，月K終結連5紅。中小型股走勢更加疲弱，櫃買指數終場下跌1.06點或0.4%，收在262.3點，5日線季線得而復失，成交量為1050.75億元。
權值股跌多漲少，權王台積電以929元開出、下跌11元，終場下跌6元或0.64%，收在934元，日K連5紅，台積電拖累大盤指數就有49點，也就是說扣除台積電的跌點，台股是呈現走高的；鴻海開在盤下、以194元開出，不過在買單挹注下，早盤成功翻紅，最高來到202元，成功站回200元關卡，終場上漲2元或1.02%，收在198元，200元關卡無法守住，貢獻大盤指數就有9點；聯發科跌幅相對沉重，終場下跌35元或2.79%，收在1220元，拖累大盤指數就有19點。
今日個股成交量排行榜前五名為：群創、旺宏、訊舟、錸德、新光金；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、廣達、均豪、聯發科。