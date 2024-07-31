巴黎奧運「禁帶台灣國旗進場」！知情人揭真相 全因43年前這協議
巴黎奧運賽程進入第5天，許多中華隊好手們也正在積極奪牌，引起全台民眾在電視機前集氣觀賽。近日就有網友好奇問「巴黎奧運禁止攜帶台灣中華民國國旗進場？」甚至有民眾臉畫台灣國旗，被工作人員要求塗掉。貼文一出，立即出現內行解答，這規定早就實行多年，且還是台灣跟奧委會簽訂的協議。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友今（31）日在Dcard上發文，他以「巴黎奧運禁止攜帶台灣中華民國國旗進場？」為題，表示巴黎奧運禁止觀眾攜帶台灣國旗進入比賽場館，與俄羅斯、白俄羅斯皆被列為禁止攜帶進入體育場的旗幟，還有朋友透露，在觀賞某場比賽時聽到很多人帶的國旗被收走。
對此，網友們紛紛直言，「體育界常識，現在你知道了」、「當然不行啊，你覺得為什麼我們要用中華台北，要用會旗」、「前天看新聞有對台灣夫妻，臉上有國旗紋身貼紙就被擋在門外，只好把紋身用掉才能進場」、「尊重我國跟奧委會簽訂的協議很難嗎」。
台灣不得攜國旗進場奧運！只能攜帶中華台北梅花旗
中華隊前身為中華民國代表團，首次參賽於1932年，之後因參賽名稱問題在國際間引起爭議，導致台灣於1976年蒙特婁奧運以及1980年莫斯科奧運皆缺席參賽，直到1981年中華奧林匹克委員會與國際奧林匹克委員會簽訂《洛桑協議》核准後，「中華臺北代表團」才得以在1984年洛杉磯奧運，用中華奧林匹克委員會的名義重新參賽。
由於台灣是以中華奧林匹克委員會名義參賽，奧運售票規則規定只能攜帶參賽國代表旗幟進場，因此若有人想入場替台灣加油，只能攜帶中華台北梅花旗進場，不能攜帶「青天白日滿地紅」國旗入場。