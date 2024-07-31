畫面曝光！土耳其總統艾爾段當場打男童巴掌 只因他忘記獻吻
土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）近日在公開場合出現爭議動作，遭媒體捕獲，只見他在一場土耳其東北部城市的重建活動中，上台發表談話，台下2名男童上台致意，可見艾爾段伸手讓上台的男童親吻手背，但其中一名男童第一時間並未意會，未料，艾爾段當場打了男童一巴掌，畫面引發全球議論。
國際中心顏得智／綜合報導
根據土耳其媒體《Duvar English》以及《紐約郵報》報導，艾爾段27日出席土耳其東北部城市里澤（Rize）的重建活動，在上台發表簡短談話後，他將新建屋的鑰匙，象徵性地陸續交給準備入住的屋主，接著，其中一戶家庭的2名男童上台向其致意。
這時，艾爾段先伸出右手手背，讓2名男童親吻手背，但其中一年紀較小的男童，第一時間並未做出親吻致意動作，接下來出乎意料的事情發生，艾爾段當場打了男童一巴掌，只見旁邊的幕僚都頓了一下，不過，男童隨後意會到並親吻艾爾段的手背，並接獲艾爾段給予的紙幣，另1名年紀較大的男童一上台則緊抱艾爾段。
土媒報導提到，親吻長輩的手是土耳其尊重長輩的傳統表現，然而，這段畫面在社群平台X掀起許多關注，有網友質疑，「我想知道如果他都能在鏡頭前做到這一點，他關起門來會如何對待民眾」、「這不就是高度恐怖主義和虐待嗎」，但也有人搬出土耳其文化稱，自己小時候若沒這樣做，也曾受到糾正。
事實上，艾爾段公開打小孩不是第一次，在2021年同樣於里澤的一個隧道開幕儀式上，因一名男孩在剪綵前拉扯彩帶，當場拍了男孩的頭，2023年也曾公開打了孫子的臉，但僅稱是「撫摸」。