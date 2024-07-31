田馥甄被直擊約會短髮女！「路邊手撫摸胸口」坐車一起回香閨

南韓排球男神林盛進撞臉金秀賢爆紅　情史起底疑似祕戀同性籃球員

▲南韓排球選手林盛進（音譯）憑藉長相酷似演員金秀賢的外表意外走紅，緋聞情史也被粉絲揭祕。（圖／soohyun_k216、limsungjinn IG）
▲南韓排球選手林盛進（音譯）憑藉長相酷似演員金秀賢的外表意外走紅，緋聞情史也被粉絲揭祕。（圖／soohyun_k216、limsungjinn IG）

記者史平旭／綜合報導

2024巴黎奧運如火如荼進行中，除了各國之間精彩的體育較量外，各界運動選手的顏值也是熱門的討論話題之一。日前，南韓排球選手林盛進（音譯）雖未登上巴黎奧運，但憑藉長相酷似演員金秀賢和李鐘碩的他，乘著奧運的順風車意外走紅，掀起「追運動員」的風潮，連緋聞情史也被粉絲揭祕。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ 年僅25歲、身高195公分的林盛進，近日在《GQ KOREA》專訪中意外爆紅，不止臉好看的他從小就展開排球生涯，作為運動選手成績也相當優異。（圖／limsungjinn IG）
▲年僅25歲、身高195公分的林盛進，近日在《GQ KOREA》專訪中意外爆紅，他不只長相好看，從小就展開排球生涯，作為運動選手成績也相當優異。（圖／limsungjinn IG）
近日《GQ KOREA》的專訪影片讓林盛進意外爆紅，與球場上熱血廝殺完全不同，私下的他相當靦腆。在過去的訪談中談到「長得很像金秀賢」時，林盛進坦言，的確有被問過要不要往演藝圈發展，陸續也有節目的邀請，但始終牢記父母的叮嚀的他，還是選擇繼續朝排球路上專心前進，對於熱愛自己職業的態度也讓他再吸引一波粉絲。

高中就獲選國家代表隊　緋聞男友也被粉絲扒出

年僅25歲、身高195公分的林盛進不只五官出色，從小身高就高於同齡人的他，在小學就展開排球生涯，直到高中時成功獲選加入國家代表隊，在世界U19男子排球錦標賽中拿下第四名，替韓國隊刷新紀錄，隔年參戰U20亞洲青年男子排球錦標賽，也拿下亞軍佳績。

長相、實力都非常優越，被韓國論壇譽為「天菜運動員」的林盛進，感情世界也相當受到外界注目，過去曾有資深粉絲爆料，林盛進和男子籃球運動員的趙恩宇其實是情侶關係，分分合合長達5年的他們最近似乎又復合，消息一出也讓「新入坑」的粉絲們驚呼：「兩個看起來都超直」、「韓國男生都喜歡摟摟抱抱這件事真的假的」、「真的是同性情侶的話長跑5年超猛耶 。」

▲感情世界相當受到外界注目的林盛進（圖右），在早年就被資深粉絲爆料，與男子籃球運動員的趙恩宇（圖左）交往。（圖／Dcard）
▲感情世界相當受到外界注目的林盛進（右），在早年就被資深粉絲爆料，與男子籃球運動員的趙恩宇交往。（圖／Dcard）

李珠珢撞臉「愛莉莎莎」！粉絲自製對比圖反應超兩極：她略勝一籌

LE SSERAFIM宮脇咲良失聲痛哭！淚崩吐心聲：害怕在人前唱歌

巴黎奧運仙女現蹤！37歲劉詩詩「零修圖」神級美貌曝　粉絲暴動

IVE演唱會出問題！LIZ緊急飆高音救場　「零修音開全麥」影片曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載