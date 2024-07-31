南韓排球男神林盛進撞臉金秀賢爆紅 情史起底疑似祕戀同性籃球員
2024巴黎奧運如火如荼進行中，除了各國之間精彩的體育較量外，各界運動選手的顏值也是熱門的討論話題之一。日前，南韓排球選手林盛進（音譯）雖未登上巴黎奧運，但憑藉長相酷似演員金秀賢和李鐘碩的他，乘著奧運的順風車意外走紅，掀起「追運動員」的風潮，連緋聞情史也被粉絲揭祕。
記者史平旭／綜合報導
近日《GQ KOREA》的專訪影片讓林盛進意外爆紅，與球場上熱血廝殺完全不同，私下的他相當靦腆。在過去的訪談中談到「長得很像金秀賢」時，林盛進坦言，的確有被問過要不要往演藝圈發展，陸續也有節目的邀請，但始終牢記父母的叮嚀的他，還是選擇繼續朝排球路上專心前進，對於熱愛自己職業的態度也讓他再吸引一波粉絲。
高中就獲選國家代表隊 緋聞男友也被粉絲扒出
年僅25歲、身高195公分的林盛進不只五官出色，從小身高就高於同齡人的他，在小學就展開排球生涯，直到高中時成功獲選加入國家代表隊，在世界U19男子排球錦標賽中拿下第四名，替韓國隊刷新紀錄，隔年參戰U20亞洲青年男子排球錦標賽，也拿下亞軍佳績。
長相、實力都非常優越，被韓國論壇譽為「天菜運動員」的林盛進，感情世界也相當受到外界注目，過去曾有資深粉絲爆料，林盛進和男子籃球運動員的趙恩宇其實是情侶關係，分分合合長達5年的他們最近似乎又復合，消息一出也讓「新入坑」的粉絲們驚呼：「兩個看起來都超直」、「韓國男生都喜歡摟摟抱抱這件事真的假的」、「真的是同性情侶的話長跑5年超猛耶 。」