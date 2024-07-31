蝦皮賣家抖了！淘寶後天起「99元台灣免運」 比價、到貨時間實測
淘寶積極搶攻台灣市場，去年雙11在台灣市場首度推出「淘寶PLUS」包郵專區服務，第一波還需要249元人民幣才可享免運門檻，618檔期就降到99元人民幣，換算成台幣只要449元。近期服飾類賣家剉咧等了，因為從8月2日上午10:00開始，將加入「淘寶全球大服飾包郵計畫」，預計淘寶PLUS平台會新增1000萬件服飾可選擇，且同樣維持99元人民幣包郵門檻，再選擇多元，且免運門檻降低之下，對於不少蝦皮賣家來說恐怕是不小的衝擊了。
記者周淑萍/綜合報導
淘寶上的價格相當具有競爭力，但卡在繁瑣的跨境購物和較長的等待期，因此勸退不少人，為了搶進台灣市場，淘寶積極優化相關措施，從去年雙11前推出了淘寶PLUS包郵商品專區，當時滿249元人民幣（約1128元台幣）可包郵直接寄到台灣，今年618檔期再降到99元人民幣，8月2日起台灣「淘寶全球大服飾包郵計畫」上線，會大幅增加淘寶PLUS區的服飾類品項，且同樣維持99元、等於450元台幣就能免運，免運門檻算是相當佛心。
除了基本的滿額包郵方案，還進一步附加提供本地退貨首次免費與本地專屬客服等升級版體驗服務，來解決台灣消費者在意的跨境購物痛點。官方也指出「淘寶全球大服飾包郵計畫」一口氣加入超過1000萬件的服飾，截至目前為止，台灣淘寶PLUS包郵專區目前已經累積達到5000萬品項。
搶佔市場，8月2日當天將加碼推出「服飾專屬優惠券」，消費者可至淘寶首頁「服飾包郵專區」領取人民幣滿249元折抵50元的優惠券，此外，在8月3日前搭配衝奧季的促銷活動，全平台可另外享有人民幣滿300元折抵40元的優惠。
《NOWnews》記者去年雙11期間體驗過淘寶包郵專區，使用體驗來說，想要免運，需要在「Plus專區」內選購才可滿額免運直接寄到台灣。以民眾關心的售價和貨運時間來看，相同產品售價在非包郵區最為便宜，但即便是包郵的Plus專區，價格還是可以比蝦皮便宜2成左右。
至於物流的時間，包郵Plus專區是採用「海運快遞」，原本心理預期會兩週才到貨，但從下單到實際拿到商品只有8天就宅配到家，有反轉原本淘寶海運漫長配送期的印象。整體購物體驗就像是在台灣網站購物的感覺，下單後就是等貨到，但淘寶天貓無法「貨到付款」，且有關稅也需要考量在量。