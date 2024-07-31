仁寶波蘭新廠動土！鎖定汽車電子元件　明年5月啟用

仁寶電腦宣布於波蘭建立新工廠，開工動土儀式日前於7月29日舉行，該廠將為客戶生產資訊娛樂和ECU（車用半導體關鍵元件）相關產品。仁寶電腦車用電子事業本部資深副總王大鈞表示，公司目標是提供優質的產品和服務，同時促進當地經濟的成長。透過在中國、美國、越南、巴西以及現在的波蘭設立製造和服務中心，能夠確保為世界各地的客戶提供快速靈活的支援。由於開發商在處理複雜的 BTO (Built To Own)專案方面擁有豐富的經驗，Panattoni是公司選擇在歐洲建造第一個生產工廠的合作夥伴。 我是廣告 請繼續往下閱讀 Panattoni是全球最活躍的工業地產開發商，正在為仁寶建設一個BTO製造中心。這座現代化工廠位於Czeladź，總投資價值估計約為1,450萬歐元。Panattoni董事總經理Marek Dobrzycki表示：「我們很高興能夠與仁寶合作，先進的客製化生產設施是我們的專長。我們的經驗及對最高品質標準的重視，正是仁寶選擇我們公司的關鍵因素。」由於公司的業務性質，建築物的建造必須滿足投資者的特定規格。整個生產線將置於無塵室中，配有防靜電地板以及嚴格監控的溫度、濕度和無塵空氣，這些都是製造先進電子產品所必需的。該工廠將於明年2025年5月啟動， 也將符合ISO9001 : 2015 和 ITAF 16949 汽車產業的最高標準，並將通過BREEAM認證，獲得「Excellent」評級。仁寶選擇Czeladź是由於該地區擁有技術熟練的人力素質和戰略性地理位置，使得仁寶可以有效地向歐洲汽車製造商供應產品。瞄準客戶需求 仁寶拍板斥新台幣逾5億元、赴波蘭設車電新廠終於不是被漏掉的！傳基辛格今晚宴請供應鏈、仁寶名列邀請名單跟黃仁勳吃飯搏感情！電子五哥獨缺仁寶 準董座很有感觸許勝雄最後主持仁寶股東會！董座喊話：目標成為AI伺服器前3廠商