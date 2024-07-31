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肅清「創意私房」掃蕩447人！2嫌犯跳樓　警方：被偷拍才是受害者

▲科技犯罪防制中心主任林建隆。（圖／刑事局提供）
▲科技犯罪防制中心主任林建隆。（圖／刑事局提供）

記者孫唯容/綜合報導

網路論壇「創意私房」與延伸TG群組案件，檢警6月到7月間全台拘捕447人，包括創意私房台灣帳房30歲張男、34歲朱男、41歲陳姓老師等12人，豈料在偵辦期間，有2人不堪壓力輕生，對此，刑事局科技偵查防制中心主任林建隆今（31）日指出，針對嫌疑人無法接受司法審判感到遺憾，但真正的受害人是被偷拍的受害人。

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「創意私房」成立於2012年，公司實際註冊地點位於境外，影片以台灣、港澳及中國大陸地區分門別類，種類多元，並可由會員出資懸賞，指定特定人士要求裸露照或偷拍影片，內容還包含未成年少女，甚至附上真實姓名、個人資訊等，僅未成年部分受害者就超過百人。

刑事局科技犯罪防制中心與第九大隊偵辦多時，在6月、7月間動員分別前往17縣市，拘提、搜索447人到案，包括創意私房上中下游犯罪者包含，賣家6人、買家105人、金流2人、偷拍2人、助理1人，以及TG群組SCP、OAT的犯罪者，包含偷拍5人、賣家3人、買家320人、金流2人及1名管理員。

本次查緝行動中，有2名嫌犯不堪壓力墜樓身亡，其中一名就是中和的41歲蘇姓補習老師，本月19日執行搜索，發現他還有在補習班安裝針孔偷拍女學生如廁，隨即將他帶回，不過蘇男因台中地方法院認定案發地點不在台中，由於無權管轄將他請回後，隔天就畏罪跳樓身亡。另一案為刑事局第九大隊偵辦SCP、OAT案，居住在板橋的24歲林姓男工程師為群組管理員，本月6日檢警前往拘提時，他假借上廁所，結果從自家高樓跳下身亡。

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