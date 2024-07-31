肅清「創意私房」掃蕩447人！2嫌犯跳樓　警方：被偷拍才是受害者

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刑事局科技犯罪防制中心與第九大隊偵辦多時，在6月、7月間動員分別前往17縣市，拘提、搜索447人到案，包括創意私房上中下游犯罪者包含，賣家6人、買家105人、金流2人、偷拍2人、助理1人，以及TG群組SCP、OAT的犯罪者，包含偷拍5人、賣家3人、買家320人、金流2人及1名管理員。
本次查緝行動中，有2名嫌犯不堪壓力墜樓身亡，其中一名就是中和的41歲蘇姓補習老師，本月19日執行搜索，發現他還有在補習班安裝針孔偷拍女學生如廁，隨即將他帶回，不過蘇男因台中地方法院認定案發地點不在台中，由於無權管轄將他請回後，隔天就畏罪跳樓身亡。另一案為刑事局第九大隊偵辦SCP、OAT案，居住在板橋的24歲林姓男工程師為群組管理員，本月6日檢警前往拘提時，他假借上廁所，結果從自家高樓跳下身亡。
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