巴黎奧運「紫色」羽球場圈粉戴資穎！薰衣草跑道台灣3間學校也有
在浪漫花都舉行的2024巴黎奧運，不僅讓世人看見法國之美，也展現大膽獨特的色彩美學，本屆打破傳統、別出心裁使用「薰衣草紫色」，作為羽球館、田徑賽道、橄欖球場的主軸色調，連戴資穎都被圈粉，在裁判擲幣時挑選紫色那面。民眾可別羨慕巴黎與選手們，其實台灣也有3間學校早就使用「薰衣草跑道」，分別是新竹市建華國中、高雄市三埤國小與中芸國中。
記者蕭涵云/綜合報導
亮眼的薰衣草紫跑道是由專門生產運動場地的義大利Mondo公司所設計，為本屆巴黎奧運使用橡膠製成的田徑賽道，搭配使用淡紫色、深紫色，賽道的外側則配以灰色。羽球場更是以紫色場館、紫色羽毛球搭配粉紫色球柱，連戴資穎都被圈粉，在裁判擲幣時還秒選紫色那面。
據了解，紫色並非奧運原創色彩、也從未使用過，此舉不但呼應奧運舉辦同時、法國南部普羅旺斯的薰衣草季（約每年6月中旬至8月中旬），為熱血沸騰的賽事融入法式浪漫氛圍，更能跳脫傳統束縛讓運動員更突出，也令情緒激昂的觀眾獲得舒適和諧的視野。更值得一提的是，原來台灣也早就有3間學校採用「薰衣草紫色」跑道。
💜新竹市建華國中：全台第一座「薰衣草跑道」
新竹市建華國中於建校80年之際，由周衍均建築師事務所設計、進行最大規模的校園改造，於2021年曝光全台第一座「薰衣草跑道」，還搭配有淺紫色排球場等運動場地，與2024年巴黎奧運同樣使用紫色搭配灰色，創造現代美感又顯得乾淨明亮，藉以予人放鬆、療癒的感覺，讓孩子們能舒服地在操場運動，也歡迎附近居民到學校參觀散步。
新竹市建華國中
地址：新竹市東區學府路2號
💜高雄市三埤國小：薰衣草紫色「幸福跑道」
走過一甲子歷史的高雄市路竹區三埤國小，於2022年慶祝61歲校慶時，全新啟用「薰衣草紫色幸福跑道」，學生們對於眼前的紫色跑道都感到相當興奮與新奇，彷彿看著柔美又舒適的跑道，心裡的煩惱就都瞬間消失了。同時期勉學校師生們都能「幸福啟航、夢想飛颺」，也為在地三爺里社區民眾提供安全舒適的運動環境。
高雄市三埤國民小學
地址：高雄市路竹區民權路7號
💜高雄市中芸國中：「薰衣草跑道」襯綠蔭
同樣位在高雄的中芸國中，緊鄰無敵海景、還能遠眺小琉球，周圍更以大片樹林環繞聞名。2022年也啟用了「薰衣草跑道」，充滿清新創意的校園，加上鮮明綠蔭襯托得更美，使得原本就以繁茂樹種而有「仙境」之稱的網美打卡熱門景點，更受封「最美校園」。
高雄市中芸國中
地址：高雄市林園區中芸路3-100號