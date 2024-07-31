最美士官長劉香慈產後首露面！升格三寶媽美炸 笑稱：老公要結紮
《未來少女》最終舞台冠軍隊「日光之橙」小分隊女團「ELL&S」，今（31）日舉行出道記者會，成員艾許Ashlee、閃閃Shan、玉歆Thiea、切里Cherry、若熙Rosie齊亮相。值得注意的是，日前剛生完第三胎小孩的「最美士官長」劉香慈，驚喜現身台下，產後首度露面整個人美到發亮，還搞笑的說坐月子時，老公鍾威凱曾提過要去結紮了。
記者黃雅琪／台北報導
今年40歲的女星劉香慈，因為電視劇《新兵日記》獲封「最美士官長」稱號；2016年11月27日與永信藥品總經理鍾威凱（Vick）結婚，婚後育有2子1女。劉香慈7月才剛產下女兒，今日卻突然現身《未來少女》女團出道記者會，透露產後胖了5公斤，但因為還在哺乳的關係不著急減肥，希望健康恢復身材，隨時都準備好回歸職場。
劉香慈透露，老公鍾威凱愛女如命，與對待兩個兒子的態度完全不一樣，每天都把女兒捧在懷裡誇讚：「好漂亮！」種種行為都讓她哭笑不得，終於明白什麼叫做「女兒是老公的前世情人」，劉香慈還笑說老公現在很喜歡回家，陪女兒洗澡、娃娃音對話，父女倆甜蜜到不行。
劉香慈笑說，夫妻倆生了3個小孩、在「少子化」上貢獻不少，直言在「生小孩」的部分已經可以畢業了：「現在好好養3個小孩就好！」還透露老公鍾威凱在她坐月子期間，曾開玩笑說要去樓上結紮，但後來沒有問他做了沒。劉香慈近期有在上表演課，期待趕快回去拍戲，想要挑戰更多新角色的演出。