篠崎泫無奈「很多人以為業配好賺」！曝職災照：變醜還要花錢修復
藝人篠崎泫出道多年，從女團Twinko出身的她，憑著姣好的臉蛋和火辣的體態獲得許多粉絲的喜愛與支持，近年在綜藝圈也有著非常亮眼的表現。篠崎泫雖然工作忙碌，但她不時也會透過社群分享日常點滴，她在昨（30）日無奈發文說道：「很多人可能以為接業配很好賺錢。」接著附上自己的職災照，坦言自己被說「皮膚明顯差了很多」，讓她難受直呼：「職災呀！」
記者洪生儒／綜合報導
篠崎泫30日透過IG限時動態發文，坦言自己在接業配的時候，經常用到不適合的產品，讓她無奈表示：「皮膚會變差變醜、不會合作不會賺到錢、還要花錢花時間努力修復，也不一定會修復好。」
篠崎泫認為這樣的情況長期下來是一種慢性傷害，肌膚的狀況也產生很大的變化，「就是越來越敏弱肌、毛囊角化之類的毛病很多，現己接近酒糟肌。」她也透露自己去做臉時，被認識多年的姐姐說：「你以前都不會長這些有的沒的，皮膚明顯差了很多。」讓她無奈直呼：「只能說～職災呀！」
篠崎泫也解釋，自己在前陣子試用到可能不太適合的保養品，導致皮膚長了好多内包粉刺，做完臉之後她也笑說：「處理得咪咪冒冒。」文末，篠崎泫也表示：「所以能倖存下來被我端出來推薦的產品，真的是偏難也偏少。」並坦言：「我皮膚太難搞。」