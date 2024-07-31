金門胡姓士官遭中國扣留半年 梁文傑籲：扣人不文明應盡快放人
今年3月份，兩名金門釣客因霧迷航被大陸海警船救起，其中胡姓釣客具現役軍人身分遭滯留至今。陸委會副主委梁文傑今（31）日呼籲，扣人是不文明的，中方應盡快放人。
記者呂炯昌／台北報導
陸委會副主委梁文傑今日接受資深媒體人黃光芹網路節目專訪。針對今年3月時因迷航漂流到中國福建泉州海域，遭對岸滯留長達半年之久的胡姓士官，對此，梁文傑批評，「在我們看來完全沒有道理，那是海上救援，怎麼會扣人？」他強調，士官沒任何機密可言，早就可以放人，對方扣人原因並非軍人身份，而是完全沒有理由，「我們是在三呼籲，扣人是不文明的，應盡快放人」。
針對0214金門翻船事件落幕，梁文傑表示，其實此事件原本對岸官方沒有要把事情做大，但網路上小粉紅不斷煽動，所以就將事情越拉越高，變成「面子下不來的問題」，陸委會重視兩岸關係、兩岸和平，但海巡的原則不能放，就像警察追捕人犯，假如是非不分，出事就說警察的錯，那以後警察會出力嗎？
梁文傑指出，「在外島，尤其是金門、澎湖、馬祖，海巡的角色很重要，如果海巡擺爛，後果很嚴重！」處理兩岸關係必須在兩岸和平及執法原則上，兩邊做一個平衡，因此他與海委會主委管碧玲的立場一樣，不可自失立場，也不要無限上綱，希望這次針對金門「0214漁船事件」圓滿落幕之後，雙方氣氛好一點，該放的人都要放回來。