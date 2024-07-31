才剛退休！偵查小隊長遭爆「幫兒查個資」 萬華警分局回應了
台北市一名李姓男子涉嫌在2022年到2023年間，向不特定人吸收資金，不法獲利逾千萬元，士林地檢署接獲檢舉後，立刻指揮多個單位展開調查，不料竟發現李男的父親是剛退休的萬華警分局偵查隊小隊長，且還涉嫌幫助兒子查詢民眾個資，檢方複訊後諭令李男30萬交保、李父10萬交保，對此，萬華分局則表示，將全力配合調查，並視甄審結果將李員移付懲戒。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，李男日前為了謀取個人利益，遂隱瞞真實資歷，並假裝很會操作期貨解獲利甚豐的假象，藉此在短短10個月違法吸金達數千萬元，沒想到被害人發現李男是違法經營期貨交易後，李父為了保護兒子竟用公務電腦違法查詢被害人個資，隨後再於談話中透露已掌握被害人住址、家庭成員等。
檢方昨（30）日兵分2路進行搜索，並將李男、李父及李母等3人帶回，訊後認定李男犯期貨交易法中違法經營期貨交易業務、銀行法中非銀行經營收受準存款業務等罪，諭令30萬元交保；至於李父則是依違反個人資料保護法及登載不實公文書等罪，以10萬元交保。
對此，萬華分局表示，退休李姓小隊長於112年10月任職期間涉嫌非因公查詢致違反個人資料保護法及登載不實公文書罪，現由臺灣士林地方檢察署偵辦中，本分局將全力配合調查。本分局秉持不掩飾、不庇縱、不護短態度與決心，並視偵審結果，將李員移付懲戒，以維風紀。