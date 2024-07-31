百萬投資人來看！00881配息了　00878配0.55元創高、年化配息率9%

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另外，蘋果於29日釋出旗下AI軟體「Apple Intelligence」初版，為最新款iPhone手機暖身，9月有望再掀換機潮，屆時多家台系科技大廠將受惠，包括00881投資組合中的台積電、鴻海及廣達等將近6成的蘋果供應鏈將大放「蘋果光」。
00881同樣布局AI題材，由於輝達推出全新AI平台，進一步優化原產品功能，下半年將陸續推出新品，為輝達帶來成長動能；而輝達供應鏈也同步受惠，00881掌握近8成的輝達供應鏈，投資組合中除與蘋果供應鏈重疊的台積電、鴻海、廣達等，也納入聯發科與聯電。
今（31）日聯發科與聯電兩間企業舉辦法說會，引發市場關注，會上公布企業第2季財報與下半年展望，後市可期。00881積極布局Apple與AI雙A行情，目前每股約24元，投資人一次申購就能掌握包含權值三王在內的台灣科技國家隊。
另一檔即將除息的ETF是掛牌上市滿4年的國泰永續高股息00878，截至07/26，共有132萬受益人，是全ETF市場之冠還在持續創高，顯示00878的高人氣。00878經理人游日傑表示，00878追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息指數」，精選ESG評分高、具高殖利率的30檔台股。
在產業配置上，00878各成份股的權重較為均衡，不會單押某支個股，賦予過高的權重，較能抵禦產業波動，投資組合以科技電子股為主，比例將近7成，配上2成金融股，能攻又能守的配置，適合長期存股。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。