相隔8年赴摩鐵都是這女生！王世堅基層實力雄厚 緋聞纏身仍連任
民進黨今（31）日舉行第21屆中執委、中常委及中評委宣誓就職典禮，民進黨立委王世堅上任中常委，但資深媒體人周玉蔻卻痛批王世堅，已婚老男人還不只一次勾引助理、朋友的女兒上摩鐵開房間，這種人居然擔任民進黨中常委，「民進黨之恥！」周玉蔻指的是王世堅兩度被拍到現身摩鐵，但相隔8年，對象卻都是同一女子小文。
記者何哲欣／台北報導
王世堅1989年就結婚，育有1子1女，在2006年8月，時任立委的王世堅被周刊揭露，錄完節目後與何姓女助理小文碰面，兩人前往一間五股鄉汽車旅館並停留三小時，王世堅對此解釋，他是受人之託才去摩鐵，不過他也坦言緋聞。
2014年9月，時任台北市議員的王世堅，又被拍到離開市議會後，接小文至蘆洲區一間汽車旅館，在旅館待了三小時後，才送小文回大同區蓬萊里里長父親辦公室。王世堅在報導曝光後公開道歉，因當時他正要競選連任，他宣布不再主動從事任何競選活動，「我靜候大家決定我的去留。」
但王世堅基層實力雄厚，加上事隔8年緋聞對象都是同一女子，王世堅在當年年的選情並未受到太大衝擊，仍以第三高票、2萬5千多票、12.7%得票率連任成功。