納豆腦中風休養2年半卻賺更多！狠拒肚子痛男星進家門：拉在外面

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曾子余覺得自己很難交到朋友：「有一次我跟納豆哥工作完，想說我們一起主持那麼久了，不如我先踏出這一步好了，就跟他說『豆哥，我陪你上樓聊聊天，坐一下再離開』，結果他想都不想就說『不要』。」在場來賓聽完都覺得納豆太無情，納豆則無奈解釋：「我們已經出了3、4天的外景，每天膩在一起聊那麼多天了，是還要聊什麼？」但曾子余仍覺得難以釋懷：「他講不要之後，我有說『其實我肚子很痛，你家廁所借我上一下』，但他還是不要，還說『你就拉在路邊』。」阿Ken則覺得納豆應該是怕兩人獨處會尷尬：「牆角人會讓別人覺得我寧願一個人也不要跟他一起，因為他無聊到比你自己一個人時還無聊。」
熊熊則覺得工作並不影響交朋友：「我愛工作也愛交朋友，就算工作到晚上，我一樣會去找朋友，所以婚前家裡基本上就跟旅館一樣，回家就只是睡覺跟洗澡。」但熊熊也提到朋友太多的缺點，就是很難存到錢：「我常常會多花很多錢，像我以前開串燒店，朋友熱情來捧場，我就會想說只吃串燒不行，就幫他們訂酒吧包廂，酒錢都算我的，這也導致那個月賺的業績，全部拿去請朋友。」
中職「最正MC」艾融竟然也是邊緣人，她分享：「我是個蠻喜歡賺錢的人，起床就去上通告，回到家就開直播，所以朋友約的話，我就會覺得出去玩沒辦法賺錢，而且我也很懶，很常一去聚會就找可以睡覺的地方，朋友都會錄影說『你看，她又在睡了』。」阿Ken聽完覺得她的行為只會和朋友越來越疏遠，艾融則坦言確實有過生日被朋友遺忘的經驗：「我有一群朋友都是牡羊座，有一次大家一起辦生日，我想說那我去買蛋糕，還自己準備生日髮箍，結果朋友都忘記我生日，也沒人送我卡片，壽星被叫上台一起唱歌的時候，我自己上去說『我也是牡羊座的』。」
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