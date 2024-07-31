她奧運射擊太殺！冷酷開槍被封「女版John Wick」 馬斯克也朝聖
南韓在巴黎奧運的射擊項目成績斐然，包辦女子射擊10公尺空氣手槍金牌、銀牌，拿下銀牌的金藝智（김예지）比賽時，冷冽的表情殺氣騰騰，迷倒一票觀眾，網友翻出她5月參賽的影片，帥氣英姿封金藝智為「女版John Wick」（基努李維《捍衛任務》角色名），連億萬富豪馬斯克也朝聖，而金藝智隨身攜帶的大象玩偶，是來自女兒的幸運加持，象徵愛女陪她參賽。
記者楊穎軒／綜合報導
金藝智5月參加世界盃25公尺射擊項目，她將黑色鴨舌帽反戴，拿起空氣手槍射擊，面部完全沒有一絲表情可言，冷冰冰、看似無情的臉色帥度破表，但鏡頭拍到她腰間掛著一條大象娃娃裝飾的毛巾，形成強烈反差，據韓媒報導，那是金藝智5歲女兒所有，她賽前受訪時說：「我會讓我女兒知道她的媽媽是一位偉大的運動員。」
肅殺之氣宛如女殺手 馬斯克要她去演動作片
不少網友觀看金藝智的射擊影片，形容她的氣場簡直就像在拍動作片，「《攻殼機動隊》即視感」、「竟然已經當媽...」、「《魷魚遊戲2》劇組不選她，糊塗啊」、「太酷了！這姐帥炸」、「表情很像全度妍」、「每次鏡頭切她的近景都想說，韓國人皮膚太好了」、「這下顎線」、「像電影女主角」、「完全被迷住！」
31歲金藝智在巴黎奧運女子射擊10公尺空氣手槍項目，以241.3分收下銀牌，而世界盃25公尺空氣手槍項目則以42分摘下金牌，即便當場改寫世界紀錄，她還是表情嚴肅，沒有任何笑容的轉身離場，酷勁十足，特斯拉創辦人馬斯克在影片下留言：「她應該去演一部動作片，不需要演技！」