台灣奧運沒奪牌也發獎金！隱藏獎項抖出讚爆　中華隊2選手領到了

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「竟然有這種獎項！真的太棒了，運動員為國爭光真的很辛苦的」、「有夠讚的制度！剛剛去查是擊劍陳弈通跟輕艇激流好手張筑涵得到100萬，都是刷新隊史紀錄」、「太棒了啊！至少沒奪牌也寫下歷史新頁，陳弈通超帥的」、「我們的運動員值得這些鼓勵！創立這個獎項的基金會大推一波。」
讓選手知道「你們是台灣的驕傲」！王楊嬌體育賽事創紀錄獎被讚爆
事實上，這個「王楊嬌體育賽事創紀錄獎（Wang Taiwan Record Prize）」是在今年5月才創立，由公益信託王楊嬌信望愛基金、財團法人大眾教育基金會共同創立，旨在表揚於國際賽場上，創造全國新紀錄的選手，不管最終能否站在國際的頒獎台上，只要破台灣紀錄的運動選手就得獎，不過前提是在該項目當中並未獲得金銀銅牌才能夠申請，也算是給落敗的選手一個大鼓勵。
創紀錄獎發起人簡民惠也說：「東京奧運期間，中華隊取得亮眼成績，我們也看到一些非強勢的體育項目，在選手不懈的努力和挑戰自我下，不斷突破台灣的最佳紀錄，我們認為，不只是奪牌值得慶祝，只要是創下台灣紀錄的選手，我們就應該大聲地喝采，讓選手知道，你們都是台灣的驕傲」該理念也被網友讚爆，感動直呼：「台灣運動員真的需要這樣的支持。」
中華隊已經有2人獲獎！小編逗趣喊「唐嘉鴻領不到獎」笑翻
而目前奧運賽事進行到第6天，中華隊也有些選手在比賽當中被淘汰，其中中華隊已經有2名選手，確定獲得「創紀錄獎」100萬的殊榮，包括劍擊選手陳弈通，在這次巴黎奧運寫下32強的紀錄，由於上一次中華隊在擊劍取得奧運資格，已經是36年前的事情，最佳紀錄則是在1984年洛杉磯奧運上，由李台忠選手創造的第45名，這回陳弈通打進32強實在非常不容易。
另外一位得到「創紀錄獎」100萬的則是輕艇激流好手張筑涵，她在東京奧運時，就成為台灣首次在輕艇激流項目中取得奧運資格的選手，並取得了第26名的成績，這次巴黎奧運，她又成功突破自己，得到了第23名，為台灣在這項運動締造了新的里程碑。
然而亞洲貓王「唐嘉鴻」在男子單槓預賽當中以第二名挺進決賽，如果能夠在決賽有出色表現，非常有望打破中華隊史紀錄，到時候也是符合「創紀錄獎」領獎資格。不過創紀錄獎因為有前三名的特別條款，國光獎金以及創紀錄獎不能同時申請，粉專小編則逗趣的說「他不會有創紀錄獎所發的100萬獎金的，因為他會直接取得金牌拿國光獎金2000萬元！」讓大批粉絲笑翻：「你說得沒錯！世界貓王要來了！」