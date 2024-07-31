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台灣奧運沒奪牌也發獎金！隱藏獎項抖出讚爆　中華隊2選手領到了

▲2024年巴黎奧運中，只要奪下金銀銅牌，中華隊選手都有國光獎金可以領。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024年巴黎奧運中，只要奪下金銀銅牌，中華隊選手都有國光獎金可以領。（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

2024巴黎奧運還在激烈進行賽事中，中華隊60名選手也陸續出賽，雖然有些已經止步淘汰，但其運動精神獲得大批台灣民眾讚賞。不過，目前開賽第6天，台灣暫時還沒有獎牌入袋，國光獎金也還沒有選手能得到。不過就有網友就發現：「中華隊選手如果沒有奪牌，其實還有一個隱藏獎項100萬喔！」貼文引起廣大迴響，不少人大讚制度超棒。

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一名網友在「Threads」上貼文指出「雖然巴黎奧運到現在第6天我們還沒有選手奪牌，但那是因為我們很多項目也都沒打完，中華隊一定能拿牌的！不過查資料也發現，除了奧運奪牌會發獎金之外，選手如果在奧運打破隊史紀錄的話，有一個叫王楊嬌體育賽事創紀錄獎的會頒發100萬元！真的超級讚的，中華隊已經有2名選手拿到了。」

▲今年的巴黎奧運找來法國皇室御用珠寶商 Chaumet操刀設計，金牌製作成本大約坐落在950 美元。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年的巴黎奧運找來法國皇室御用珠寶商Chaumet操刀設計，金牌製作成本大約坐落在950美元。（圖／美聯社／達志影像）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「竟然有這種獎項！真的太棒了，運動員為國爭光真的很辛苦的」、「有夠讚的制度！剛剛去查是擊劍陳弈通跟輕艇激流好手張筑涵得到100萬，都是刷新隊史紀錄」、「太棒了啊！至少沒奪牌也寫下歷史新頁，陳弈通超帥的」、「我們的運動員值得這些鼓勵！創立這個獎項的基金會大推一波。」

讓選手知道「你們是台灣的驕傲」！王楊嬌體育賽事創紀錄獎被讚爆

事實上，這個「王楊嬌體育賽事創紀錄獎（Wang Taiwan Record Prize）」是在今年5月才創立，由公益信託王楊嬌信望愛基金、財團法人大眾教育基金會共同創立，旨在表揚於國際賽場上，創造全國新紀錄的選手，不管最終能否站在國際的頒獎台上，只要破台灣紀錄的運動選手就得獎，不過前提是在該項目當中並未獲得金銀銅牌才能夠申請，也算是給落敗的選手一個大鼓勵。

創紀錄獎發起人簡民惠也說：「東京奧運期間，中華隊取得亮眼成績，我們也看到一些非強勢的體育項目，在選手不懈的努力和挑戰自我下，不斷突破台灣的最佳紀錄，我們認為，不只是奪牌值得慶祝，只要是創下台灣紀錄的選手，我們就應該大聲地喝采，讓選手知道，你們都是台灣的驕傲」該理念也被網友讚爆，感動直呼：「台灣運動員真的需要這樣的支持。」

▲我國第一男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在東京奧運金牌戰擊敗中國雙塔。（圖／美聯社／達志影像）
▲過去中華隊選手如果在奧運奪牌的話，就會有國光獎金！不過現在即便沒有奪牌，打破紀錄也有「創紀錄獎」可領。（圖／美聯社／達志影像）
中華隊已經有2人獲獎！小編逗趣喊「唐嘉鴻領不到獎」笑翻

而目前奧運賽事進行到第6天，中華隊也有些選手在比賽當中被淘汰，其中中華隊已經有2名選手，確定獲得「創紀錄獎」100萬的殊榮，包括劍擊選手陳弈通，在這次巴黎奧運寫下32強的紀錄，由於上一次中華隊在擊劍取得奧運資格，已經是36年前的事情，最佳紀錄則是在1984年洛杉磯奧運上，由李台忠選手創造的第45名，這回陳弈通打進32強實在非常不容易。

▲男子鈍劍選手陳弈通奪得亞洲區男鈍外卡唯一資格，代表台灣前進2024年巴黎奧運，是台灣睽違36年再有男子擊劍選手挺進奧運。（圖／翻攝自國際擊劍總會粉專）
▲男子擊劍選手陳弈通代表台灣前進2024年巴黎奧運，最終在32強止步，但也打破台灣高懸40年的擊劍奧運紀錄。（圖／翻攝自國際擊劍總會粉專）
另外一位得到「創紀錄獎」100萬的則是輕艇激流好手張筑涵，她在東京奧運時，就成為台灣首次在輕艇激流項目中取得奧運資格的選手，並取得了第26名的成績，這次巴黎奧運，她又成功突破自己，得到了第23名，為台灣在這項運動締造了新的里程碑。

▲中華隊女將「豬排」張筑涵二度挑戰奧運，太想求快導致失誤，總排第23名，可惜差1名就能晉級。（圖／奧會提供）
▲中華隊女將「豬排」張筑涵二度挑戰奧運，太想求快導致失誤，總排第23名，也打破中華隊史輕艇激流紀錄。（圖／奧會提供）
然而亞洲貓王「唐嘉鴻」在男子單槓預賽當中以第二名挺進決賽，如果能夠在決賽有出色表現，非常有望打破中華隊史紀錄，到時候也是符合「創紀錄獎」領獎資格。不過創紀錄獎因為有前三名的特別條款，國光獎金以及創紀錄獎不能同時申請，粉專小編則逗趣的說「他不會有創紀錄獎所發的100萬獎金的，因為他會直接取得金牌拿國光獎金2000萬元！」讓大批粉絲笑翻：「你說得沒錯！世界貓王要來了！」


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