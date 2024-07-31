「小龍女」練習生撞臉林襄！曝李多慧私下暖舉：是心動的感覺啊
啦啦隊女孩夯，近期中華職棒味全龍啦啦隊舉行Dragon Beauties小龍女徵選，吸引超過上百位女孩報名參加，其中直播主靜靜也加入競爭行列，她在徵選後於Threads上分享當天徵選後，在電梯口遇到李多慧，李多慧一見到她就誇「漂亮」，讓靜靜開心說，「我快飛起來了，原來這就是心動的感覺！」而靜靜某些角度看起來也跟林襄有些神似，IG也有11.7萬人追蹤，還沒站上球場就已經有超高人氣。
記者李欣容／台北報導
Dragon Beauties小龍女目前有李多慧、林襄等人氣女孩加持，不少人想成為師妹，正妹直播主靜靜加入競爭行列，她身高153公分，體重42公斤，個子嬌小比例卻超好，而這次她也成功入選小龍女練習生，開心在IG分享喜訊。
靜靜也在Threads上分享了徵選當天，是好友林穎樂陪同，要離開會場時，在電梯口遇到李多慧，李多慧問林穎樂是陪誰來的，「穎樂就說我，多慧看了我一眼就說『漂亮』！Omg⋯原來這就是心動的感覺⋯有夠可愛。」
靜靜還說，李多慧講中文非常可愛，讓她瞬間「好暈」，還浮誇說想去調電梯監視器，沒有錄到這段實在太可惜。成為職棒啦啦隊一直是靜靜的夢想，她也坦承曾經想放棄過，但知道徵選消息，發現自己的初衷還在，最後為了自己奮力一搏，在公布結果時，聽到自己的名字，讓她感動到無法言語。不少粉絲都替她加油，還開玩笑說，「未來靠妳的簽名照賺錢了！」