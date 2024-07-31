台實況主參加奧運？韓射箭金牌「撞臉丁特」 粉絲笑翻：是本人吧
2024巴黎奧運正盛大舉行中，各國的運動戰將都齊聚一堂，不僅運動員們的表現受到各界關注，連他們的高顏值與好身材也都備受矚目，甚至出現各種明星臉，掀起網友熱議。像是現年32歲的韓國射箭選手「金優鎮（김우진）」，就被網友指出他的長相神似台灣實況直播主網紅丁特，甚至連體育主播也直接稱呼他是「射箭丁特」，逗笑一大票網友。
記者洪生儒／綜合報導
南韓射箭選手金優鎮已經連續參加3屆奧運，被封為「射箭大魔王」，他在上一屆東京奧運時，就已經拿下金牌佳績，沒想到在昨（30）日的比賽時，也以僅一支箭射中9分，其他接射中10分的絕佳成績擊敗台灣射箭選手林子翔。
不少觀看射箭比賽的觀眾，都為金優鎮的射箭技巧讚嘆連連，還有網友在Dcard上發文形容他「根本猶如射箭模板NPC」，並表示：「他長得一副人畜無害的樣子，但每一箭射出的幾乎都是10分箭，這到底是什麼品種的魔鬼啊！」其他網友也紛紛留言表示：「韓國射箭真的好狠」、「射箭比賽真的好好看」、「射箭比賽太好看了吧！精彩到不行。」、「韓國射箭真的強到一個誇張。」
不過，引起大家注意的是，金優鎮因為長相神似實況直播主網紅「丁特」，就連體育主播看到他的時候，也都忍不住直接稱呼他為「射箭丁特」，在網路上掀起熱烈討論，許多網友看了都紛紛表示：「真的好像丁特！我看到一直想笑」、「是本人沒錯吧」、「賽評一說出來的時候，我笑到瘋掉」、「所以丁特到底什麼時候轉行跑去射箭的。」