臨時會「拒隨民進黨起舞」 吳思瑤秀協商結論打臉黃國昌：夠了！
民進黨團立院黨團主張下月16日召開臨時會，處理人事同意權案，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（31）日認為，民進黨急放假反對延會，現在又要用臨時會來處理人事同意權沒有正當性，黨團達成共識與決議，拒絕隨民進黨起舞。對此民進黨立院黨團幹事長吳思瑤秀出過去黨團協商結論，強調延會至7月16日是朝野協商共識，黃國昌白紙黑字簽名，立法院按表操課，哪是民進黨急放假？砲轟「黃國昌真是夠了！」
記者陳威叡／台北報導
對於民進黨主張在8月召開臨時會，處理人事同意權案，黃國昌則稱，經黨團交換意見後，達成共識與決議，認為民進黨沒有正當性要求召開臨時會，拒絕隨之起舞。並提及民眾黨本月16日曾公開要求延會，但是當時大力反對延會的就是民進黨，急著要放假、出國，現在有何正當性要求配合民進黨喜歡的時間？
「黃國昌真是夠了！」吳思瑤說，休會沒幾天就急著放砲開火，認為黃國昌根本胡說八道，強調上會期延會至本月16日，是各黨團在5月16日達成的協商共識，黃國昌白紙黑字簽名，立法院按表操課，何來民進黨急放假？
此外過去民眾黨立委黃珊珊說，「如果要延會到8月，可能很多立委無法安排國會外交，人事同意權案可以用臨時會處理。」傅崐萁也曾說「建議延會到7月16日，至於人事同意權案可以臨時會處理。」吳思瑤質疑黃國昌，只會亂罵民進黨，不敢批評老大傅崐萁？也不敢嘴黃珊珊？
吳思瑤說，法定期限內行使人事同意權是立院職責，這不是「隨民進黨起舞」，而是立委的責任，當一天和尚敲一天鐘，雖然民眾黨8席動輒把神隱、不舉當常態，但立委沒有那麼大，不能「選擇性」履行責任。
吳思瑤說，若因立院無法如期行使同意權，造成政府機關空轉，這才是「毫無正當性」，NCC人事案4月送立院，考試委員名單5月送審，但審查程序皆無法進行，NCC人事案更被藍白聯手阻擋了8次，最後也喊話院長韓國瑜絕對責無旁貸，應要維持立院正常運作，履行法定義務。