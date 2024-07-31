台中玩劇場藝術節開鑼 曾能汀：藝起來中山堂FUN暑假

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接著於23日登場的是狂夢藝術的《在城市遊戲行走，直到島嶼邊緣》、25日壓軸的是凡徒藝術《共生效應》等節目。此外，更舉行青銀共創─肢體創意工作坊、兒童藝術戲劇藝術營全民藝起來─劇場導覽、高齡藝術共融推廣講座等，透過多元有趣的方式帶領大眾親近劇場。
值得一提的是，為打造「市民劇場」目標，發揮文化平權精神，即日起至4日在中山堂大廳設置公共鋼琴，邀請大小朋友一起來中山堂大展琴藝。另3日在大廳還將辦理「文化常民音樂會」，徵選素人音樂家現場演奏，並與洗凡樂苑合作展出樂器展，臺中市立圖書館大墩分館也將到場推出相關書展，透過琴聲、書香與樂聲提供市民悠閒度過療癒的午後時光。
大墩文化中心表示，為提供舒適觀劇環境，由市府編列預算，中山堂今年3月至6月閉館進行空調改善工程，包括冰水主機、空調箱等設備升級，增加空調運轉效率，今日全新開館並推出首屆「臺中玩劇場藝術節」活動迎接觀眾蒞臨。
此外，特別感謝財團法人日月光文教基金會與矽品精密工業股份有限公司支持「臺中玩劇場藝術節」活動，贊助中山堂與本市傑出演藝團隊首次製作青銀共創演出節目，鼓勵銀髮族發揮創意，舞出自我，歡迎市民把握機會參與，更多活動資訊請至臺中市中山堂官網(https://reurl.cc/LW8vV7)及大墩文化中心臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/dadunculture/)查詢。