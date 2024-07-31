日本升息！日圓換匯衝今年新高0.222元 差20天少換快2萬日幣
日本央行今（31）日宣布將政策利率從0-0.1%上調至0.25%，重回2008年12月水準，也是自3月結束負利率政策以來兩度升息，日圓兌美元也出現震盪，從153.869再衝上150價位，而新台幣兌美元僅小升1分，終場收32.836元，日圓換匯價也重返「0.22」字頭，台銀日圓現鈔賣出價更見到0.222元，創下今年以來新高。
記者顏真真／台北報導
日本央行公布升息後，日圓今日也經歷上沖下洗，從153.869元回升至150.062元，目前在150.8附近震盪，而相較日圓大幅升值，新台幣兌美元走勢仍偏弱，今日盤中一度貶至32.93元，終場收32.836元，小升1分。
也因為日圓大幅升值，新台幣仍偏弱，日圓兌新台幣換匯價也更貴，並重現「0.22」字頭，台銀日圓現鈔賣出價收0.2212元，不過，台銀機場日幣掛牌價則一度來到0.222元，創下今年以來新高，原本今年最高是1月2日的0.2217元，目前在0.2214元。
如果與7月11日所創0.2046元新低價相較，以換新台幣5萬元來說，7月11日0.2046元可以換到24萬4379日幣，現在以0.222元換匯，只能換到22萬5225日幣，少換1萬9154日幣，相當於2張東京迪士尼門票錢。