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台灣Q2經濟成長率5.18%！企業投資步調加速　出口擴增不如預期

▲台灣Q2經濟成長率為5.09％，其中商品出口擴增力道不如預期，但企業投資步調加速，資本形成表現優於預估。（圖／擷取自Pixabay）
▲台灣Q2經濟成長率為5.09％，其中商品出口擴增力道不如預期，但企業投資步調加速，資本形成表現優於預估。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安/台北報導

行政院主計總處今（31）日發布最新國民所得概估，今年第2季經濟成長率（yoy）為5.09％，較5月預測的5.18%，下修0.09個百分點，主計總處官員說明，商品出口擴增力道不如預期，但企業投資步調加速，資本形成表現優於預期，抵銷部分降幅，主要是由於投資、存貨變動比預估還好。

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外需方面，出口及投資引申需求推升廠商備料及資本設備需求，加上基數較低，第2季按美元計價商品進口年增12.73％；人工智慧等新興科技應用商機持續熱絡，及終端需求逐漸回溫，第2季按美元計價商品出口年增9.91％。輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長負貢獻0.39個百分點。

內需方面，概估第2季民間消費實質成長2.71％，其中國人在國內消費實質成長1.37％，國人在國外消費實質成長32.39％，不過由於旅行支出同步增加，故不影響整體GDP。內需中的資本形成包含政府、公營與民間固定投資以及存貨變動，實質成長15.34％，增幅為11季新高，較先前預測高出10.49個百分點，對經濟成長貢獻3.87個百分點。

主計總處官員說明，資本形成遠高於預期，主要是由於投資、存貨變動比預期好，投資方面，Q2基本設備的投資轉為成長，成功終結5季負成長，主要是由於機械投資相關指標明顯轉好。第2季新台幣計價資本設備進口轉為年增15.92％，第1季為年減18.69%，其中半導體設備進口Q2年增11.71%，Q1年減54.43%，明顯可見，相關數字的呈現，Q2皆遠優於Q1。

國內投資財生產量也增18.62％，機械設備投資、營建工程與智慧財產投資均呈成長，加上廠商備料及回補庫存需求增加。在營建投資部分，也有蠻好的表現，今年4至5月，核發建照樓地板面積年增11.79%，核發使用執照年增9.2%。官員表示，股市帶旺房市，加上新青安優惠貸款助攻，民眾購物意願積極，4至5月買賣移轉棟數年增35.5%，帶動裝潢需求。

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