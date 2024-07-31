台灣最慘夜市是它！開幕1個月「評價僅2.7顆星」　遊客逛過全傻眼

林郁婷性別遭質疑！看《第一神拳》啟蒙　教練揭學拳初衷：超心酸

▲「台灣拳后」林郁婷（左）參加奧運性別再遭質疑，她曾曝小時候和哥哥一起看《第一神拳》激發她練拳念頭，教練曾自強（右）揭她出身於家暴家庭，學拳初衷是為了保護媽媽。（圖／全大運提供）
▲「台灣拳后」林郁婷（左）參加奧運性別再遭質疑，她曾曝小時候和哥哥一起看《第一神拳》激發她練拳念頭，教練曾自強（右）揭她出身於家暴家庭，學拳初衷是為了保護媽媽。（圖／全大運提供）

記者徐銘穗/綜合報導

一起為「台灣拳后」林郁婷加油！我今年28歲的拳擊好手林郁婷，被列本屆巴黎奧運第一種子，無奈她還沒出賽，去年世錦賽「性別生化指數異常」再度被翻出，接連遭英國前世界冠軍拳擊手Barry McGuigan、《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling）。事實上，林郁婷曾曝小時候和哥哥一起看《第一神拳》激發她練拳念頭，教練曾自強更抖出她超心酸的學拳初衷，是為了保護媽媽不被爸爸家暴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林郁婷就讀鶯歌工商3年級、17歲時，就代表台灣拿下世界青年女子拳擊錦標賽金牌。她當年和教練曾自強一起接受時任新北市長朱立倫表揚時，教練透露，林郁婷「學拳，是為了保護媽媽！」據了解，當時林郁婷的爸爸早已離家多年，她和3個兄姊從小就跟著媽媽，孝順的郁婷將每次比賽的獎金都交給媽媽、貼補家用。

▲有著「台灣拳后」封號的運動員林郁婷因為性別議題導致奧運資格被質疑，《哈利波特》作家JK羅琳（J.K. Rowling）發聲抨擊，引起各界關注與討論。（圖／林郁婷IG）
▲林郁婷身高175公分高挑纖細，拳風承襲教練曾自強靈活且兇悍的拳風。（圖／林郁婷IG）
教練揭郁婷國一練拳往事　罰站1小時求「再一次機會」

曾自強也分享，郁婷國一剛學拳時，有一次做保護動作沒有到位，他氣得罵她並趕出場外，想藉此教訓讓她警惕，沒想到郁婷在場外罰站一個多小時，誠懇地對他說：「請教練再給我一次機會！」學拳的決心及毅力讓他深受感動。

然而，去年3月的亞錦賽，林郁婷因「性別生化指數異常」被國際拳擊總會取消銅牌，引發對她性別的質疑與謾罵。不過，同年10月，林郁婷用杭州亞運金牌證明自己的清白，她當時受訪時說：「我就是個女生，不會因為外在的眼光，就去思考自己要去改變什麼。

郁婷奧運8/2首戰烏茲別克女將　一起為台灣女兒加油！

林郁婷奧運首戰為8月2日上午9點30分，女子羽量級16強賽，首戰對烏茲別克選手西托拉·圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova），一起為「台灣拳后」林郁婷加油！

《第一神拳》（はじめの一歩）是日本漫畫家森川讓次創作的少年漫畫作品，自1989年起在《週刊少年Magazine》上連載，講述家中經營釣魚船、總是被欺負的少年幕之內一步，和後來成為世界冠軍的鷹村守相遇，開啟了拳擊人生的故事。

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

英國前拳王再度質疑林郁婷性別問題！對手曝「被她打到史上最痛」

哈利波特作者JK羅琳批評中華隊奧運拳擊國手！質疑林郁婷性別

奧運評論／完整分析林郁婷籤表！4強遇強敵　名賽評：奪牌機率90%

台灣拳后林郁婷性別遭疑！名醫不忍「選手受辱」：要求JK羅琳道歉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選