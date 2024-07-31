林郁婷性別遭質疑！看《第一神拳》啟蒙　教練揭學拳初衷：超心酸

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教練揭郁婷國一練拳往事 罰站1小時求「再一次機會」
曾自強也分享，郁婷國一剛學拳時，有一次做保護動作沒有到位，他氣得罵她並趕出場外，想藉此教訓讓她警惕，沒想到郁婷在場外罰站一個多小時，誠懇地對他說：「請教練再給我一次機會！」學拳的決心及毅力讓他深受感動。
然而，去年3月的亞錦賽，林郁婷因「性別生化指數異常」被國際拳擊總會取消銅牌，引發對她性別的質疑與謾罵。不過，同年10月，林郁婷用杭州亞運金牌證明自己的清白，她當時受訪時說：「我就是個女生，不會因為外在的眼光，就去思考自己要去改變什麼。」
郁婷奧運8/2首戰烏茲別克女將 一起為台灣女兒加油！
林郁婷奧運首戰為8月2日上午9點30分，女子羽量級16強賽，首戰對烏茲別克選手西托拉·圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova），一起為「台灣拳后」林郁婷加油！
《第一神拳》（はじめの一歩）是日本漫畫家森川讓次創作的少年漫畫作品，自1989年起在《週刊少年Magazine》上連載，講述家中經營釣魚船、總是被欺負的少年幕之內一步，和後來成為世界冠軍的鷹村守相遇，開啟了拳擊人生的故事。
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