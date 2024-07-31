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職涯無障礙！勞動部高屏澎東分署助婦女成功重返職場

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署助重度聽覺障礙婦女成功重返職場。(圖／記者黃守作攝)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署助重度聽覺障礙婦女成功重返職場。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署透過職場學習及再適應計畫，協助年過半百重度聽覺障礙婦女走出無聲世界，讓她成功重返職場，再創職涯第二春。

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▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署助重度聽覺障礙婦女成功重返職場。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署助重度聽覺障礙婦女成功重返職場。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，年過半百重度聽覺障礙婦女，不識唇語，僅能以手語和筆談溝通，年輕時曾在皮革工廠當作業員，但為照顧年邁父母和子女乃退出職場，如今子女長大，她想要回歸職場，但因求職過程屢屢受挫，乃透過勞動部高屏澎東分署「職場學習及再適應計畫」的協助，讓她成功重返職場，再創職涯第二春。

郭耿華說，重度聽覺障礙的她，在家人陪同下，到就業中心求職，就服員諮詢發現她的工作意願強烈，但受限於溝通障礙，遲遲無法成功就業，因此，盤點了轄區各類產業職缺，鎖定友善企業，並鼓勵她嘗試食品加工職務。高屏澎東分署就業服務員多次拜訪轄區廠商爭取機會，最後透過職場學習及再適應計畫，安排她學習魚漿、花枝丸、春捲等產品製作，計畫期滿後，並銜接僱用獎助措施，成功協助她穩定就業。

郭耿華並說，該分署就業服務員目前仍持續訪視關懷她的就業情形，她表示，感謝就業中心的協助，讓她突破聽語溝通障礙，還學會多種美食的加工製作，順利重返職場，也感謝她就業的公司，營造的友善環境與同事們的全力支持，讓她很有工作成就感，開心的在職場展現自己的價值。

郭耿華指出，勞動部為了協助就業弱勢的民眾重新回歸職場，推動職場學習及再適應計畫，補助民眾職場學習及再適應津貼，每月最高補助金額為當年度每月基本工資，以及用人單位行政管理及輔導費用，補助期間最長為3個月，若為65歲以上、身心障礙者、更生受保護人、15歲以上未滿18歲之未就學、未就業少年或施用毒品者，經公立就業服務機構評估核可後，最長可補助6個月。

郭耿華並指出，就業弱勢的民眾透過一段時間重新學習及適應職場，就有可能成功返回職場開創職涯的第二春，該分署自去(112)年推動職場學習及再適應計畫迄今已協助近500人成功就業，鼓勵有就業需求之待業民眾，善加利用勞動部的相關資源，可向高屏澎東分署各地就業中心或撥打免付費客服專線0800-777888，都可以提供相關諮詢服務。
 

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