職涯無障礙！勞動部高屏澎東分署助婦女成功重返職場

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郭耿華說，重度聽覺障礙的她，在家人陪同下，到就業中心求職，就服員諮詢發現她的工作意願強烈，但受限於溝通障礙，遲遲無法成功就業，因此，盤點了轄區各類產業職缺，鎖定友善企業，並鼓勵她嘗試食品加工職務。高屏澎東分署就業服務員多次拜訪轄區廠商爭取機會，最後透過職場學習及再適應計畫，安排她學習魚漿、花枝丸、春捲等產品製作，計畫期滿後，並銜接僱用獎助措施，成功協助她穩定就業。
郭耿華並說，該分署就業服務員目前仍持續訪視關懷她的就業情形，她表示，感謝就業中心的協助，讓她突破聽語溝通障礙，還學會多種美食的加工製作，順利重返職場，也感謝她就業的公司，營造的友善環境與同事們的全力支持，讓她很有工作成就感，開心的在職場展現自己的價值。
郭耿華指出，勞動部為了協助就業弱勢的民眾重新回歸職場，推動職場學習及再適應計畫，補助民眾職場學習及再適應津貼，每月最高補助金額為當年度每月基本工資，以及用人單位行政管理及輔導費用，補助期間最長為3個月，若為65歲以上、身心障礙者、更生受保護人、15歲以上未滿18歲之未就學、未就業少年或施用毒品者，經公立就業服務機構評估核可後，最長可補助6個月。
郭耿華並指出，就業弱勢的民眾透過一段時間重新學習及適應職場，就有可能成功返回職場開創職涯的第二春，該分署自去(112)年推動職場學習及再適應計畫迄今已協助近500人成功就業，鼓勵有就業需求之待業民眾，善加利用勞動部的相關資源，可向高屏澎東分署各地就業中心或撥打免付費客服專線0800-777888，都可以提供相關諮詢服務。