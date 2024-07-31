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巴黎奧運桌球救了他！韓選手「入伍20天前奪銅牌」　賽後反應笑翻

▲韓國的林鐘勳、申裕斌奪得巴黎奧運桌球混雙銅牌，賽後開心的比出雙人愛心。（圖/達志影像/美聯社）
▲韓國的林鐘勳、申裕斌奪得巴黎奧運桌球混雙銅牌，賽後開心的比出雙人愛心。（圖/達志影像/美聯社）

記者張嘉哲/綜合報導

2024巴黎奧運多項賽事都同步進行當中，各國好手包括中華隊都在為自己國家努力拼戰，然而一直以來國際運動賽事上南韓「兵役大逃殺」的討論度都相當高，而在30日舉辦的桌球混雙銅牌戰中，最終由韓國的林鐘勳、申裕斌奪得銅牌，然而值得注意的是，林鐘勳本來原定在8月19日就要入伍當兵，結果因為巴黎奧運奪牌，讓他突然被改寫命運，在韓網引起熱烈討論，不少人都恭喜他，也被他賽後訪問及反應笑翻。

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巴黎奧運桌球混雙銅牌戰在30日開打，由香港組合黃鎮廷、杜凱琹對上韓國組合林鐘勳、申裕斌，最終由韓國隊以直落四局橫掃香港抱走銅牌，在比賽結束之後，林鐘勳激動的跪在地上高舉雙臂，與隊友申裕斌多次擁抱、比出雙人愛心的動作，而這同時也是韓國桌球12年來第一面奧運獎牌。

▲（圖/達志影像/美聯社）
▲南韓選手林鐘勳（最右）本來在打完奧運後就要入伍當兵，因為奪下銅牌而免役，韓國網友集體恭喜他，賽後他也開心與他國選手自拍留念。（圖/達志影像/美聯社）
而值得注意的是，林鐘勳本來在比完奧運後，於8月19日必須入伍當兵，結果在入伍的前20天突然奪下奧運銅牌，在「最後死線」獲得獎牌免役，讓大批韓國網友在論壇上笑翻表示「恭喜林鐘勳！他的表現真的很棒」、「真的很好笑，他賽後超激動，而且也承認有在想軍事免役的事情」、「超級可愛的林鐘勳，恭喜他免役，巴黎奧運桌球救了他的運動生涯。」

入伍前壓線奪牌超嗨！林鐘勳認了：不可能沒有想軍事的事情

事實上，根據韓國現行法規，男性一般最晚要在27歲入伍，並且完成最少18個月的義務兵役，而如果是職業運動員代表韓國在奧運取得獎牌、亞運會金牌，就可以免除完整的兵役，只需接受約3至5星期基本軍事訓練、及滿足一定時數的社會服務，仍然可以繼續運動員的生涯，因此對於韓國男性運動員來說，在國際賽事中奪牌的意義，可不是只有運動成就這麼單純。

而賽後林鐘勳除了非常激動外，在頒獎時也與金牌中國「莎頭組合」、銀牌北韓「神秘之師」合照，開心的心情溢於言表。林鐘勳也接受訪問承認「說實話，在這次比賽前，說沒想過軍隊的事，那是說謊，我只是接受了這件事，抱着和裕斌一起挑戰的心態去控制了情緒，這對我幫助很大，但幸運的是，以後還能繼續跟裕斌一起打桌球雙打。」

林鐘勳
▲韓國的林鐘勳、申裕斌奪得巴黎奧運桌球混雙銅牌，林鐘勳賽後訪問承認：「不可能沒去想軍事的事情。」（圖/達志影像/美聯社）
南韓運動員「兵役大逃殺」超經典！曾有選手提前慶祝慘害隊友

然而說到南韓運動員「兵役大逃殺」近年最經典的戲碼，莫過於去年亞運滑輪溜冰男子3000公尺接力決賽時，南韓隊的鄭喆元太過輕敵，在最後衝線之前，以為自己金牌到手，沒有積極壓線，舉起雙手歡呼慶祝，結果中華隊的黃玉霖臨門一腳邁開左腳，最終判定黃玉霖搶先「0.01秒壓線」，以4分05秒692，驚險勝過南韓的4分05秒702奪金。

而南韓隊的鄭喆元這一個舉動，不僅害到自己與隊友的兵役獎勵制度未能達到，還害隊友終身俸也沒能領取，當時被韓國網友一片撻伐，本人也親自出面道歉，最終三人上頒獎台領「銀牌」完全笑不出來，失落的神情完全被捕捉到。

▲杭州亞運滑輪溜冰男子接力賽，黃玉霖（左）在最後一圈奮力追趕，並在衝線時伸長左腳率先壓線，以0.01秒逆襲韓國。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲去年杭州亞運滑輪溜冰男子接力賽，黃玉霖（左）在最後一圈奮力追趕，並在衝線時伸長左腳率先壓線，以0.01秒逆襲韓國。（圖/特派記者葉政勳攝）

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