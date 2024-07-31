巴黎奧運桌球救了他！韓選手「入伍20天前奪銅牌」　賽後反應笑翻

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而值得注意的是，林鐘勳本來在比完奧運後，於8月19日必須入伍當兵，結果在入伍的前20天突然奪下奧運銅牌，在「最後死線」獲得獎牌免役，讓大批韓國網友在論壇上笑翻表示「恭喜林鐘勳！他的表現真的很棒」、「真的很好笑，他賽後超激動，而且也承認有在想軍事免役的事情」、「超級可愛的林鐘勳，恭喜他免役，巴黎奧運桌球救了他的運動生涯。」
入伍前壓線奪牌超嗨！林鐘勳認了：不可能沒有想軍事的事情
事實上，根據韓國現行法規，男性一般最晚要在27歲入伍，並且完成最少18個月的義務兵役，而如果是職業運動員代表韓國在奧運取得獎牌、亞運會金牌，就可以免除完整的兵役，只需接受約3至5星期基本軍事訓練、及滿足一定時數的社會服務，仍然可以繼續運動員的生涯，因此對於韓國男性運動員來說，在國際賽事中奪牌的意義，可不是只有運動成就這麼單純。
而賽後林鐘勳除了非常激動外，在頒獎時也與金牌中國「莎頭組合」、銀牌北韓「神秘之師」合照，開心的心情溢於言表。林鐘勳也接受訪問承認「說實話，在這次比賽前，說沒想過軍隊的事，那是說謊，我只是接受了這件事，抱着和裕斌一起挑戰的心態去控制了情緒，這對我幫助很大，但幸運的是，以後還能繼續跟裕斌一起打桌球雙打。」
南韓運動員「兵役大逃殺」超經典！曾有選手提前慶祝慘害隊友
然而說到南韓運動員「兵役大逃殺」近年最經典的戲碼，莫過於去年亞運滑輪溜冰男子3000公尺接力決賽時，南韓隊的鄭喆元太過輕敵，在最後衝線之前，以為自己金牌到手，沒有積極壓線，舉起雙手歡呼慶祝，結果中華隊的黃玉霖臨門一腳邁開左腳，最終判定黃玉霖搶先「0.01秒壓線」，以4分05秒692，驚險勝過南韓的4分05秒702奪金。
而南韓隊的鄭喆元這一個舉動，不僅害到自己與隊友的兵役獎勵制度未能達到，還害隊友終身俸也沒能領取，當時被韓國網友一片撻伐，本人也親自出面道歉，最終三人上頒獎台領「銀牌」完全笑不出來，失落的神情完全被捕捉到。