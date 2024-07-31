蔡允潔積極拚做人！醫建議「做2休1」太累辦不到 求助人工受孕
女星蔡允潔（蔡小潔）2022年5月閃嫁圈外男友詹甫彥Fraser，同年底生下女兒「小福星」，她近幾年想拚生第二胎，不過產後沒性慾，十分抗拒開機，她今（31）日出席「COZY PUNCH夏日星友同樂會」活動，坦言去找醫生求助，想要「人工受孕」解決問題，「節目上醫生建議認真做人的話，頻率要『做2天休1天』，太累我做不到。」
記者林奕如／台北報導
蔡允潔因為心裡狀況，加上私密處容易發炎，每次開機完都要休息一個月，現在性生活頻率大約2個月1次，若真的要拚做人，符合醫生建議的「連2天開機、休息1天」，35歲的她直呼：「我沒辦法，老公是一定做得到，因為老公小我2歲。」她原本想生二胎計畫強烈，並且想求助人工受孕，但覺得身體狀況還沒調整好，決定先緩緩。
至於選擇人工受孕，不考慮試管嬰兒的原因，蔡允潔解釋，第一個原因是價錢，人工受孕進行一次約1.5萬到2萬，試管嬰兒要花費約百萬，再來是自己體質的關係不易受孕，「我幾乎是不孕狀態，已經做過凍卵手術，但是只有4顆能用。」現在她預計明年春天再拚二胎。
同場出席活動的還有陳又禎（比熊），她之前是啦啦隊女孩出身，現在已經畢業，經營自媒體外，也開設一家行銷媒體公司接活動，承包政府旅遊案子，蔡允潔笑虧：「現在她走台灣黑熊路線，會發現黑熊旁邊還有這隻熊（比熊）。」被問賺得比較多，她笑笑表示，感謝大家照顧。