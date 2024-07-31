補足公車服務缺口！高市交通局闢路線讓偏鄉公共運輸覆蓋率達標
高雄市政府交通局為進一步優化偏鄉地區交通服務，已陸續在美濃、杉林、六龜及內門等區，推出公車式小黃2.0幸福共享高雄GO預約交通接送服務，以提供點對點的彈性預約班次，促進偏鄉民眾社會參與及提供就學、就醫、就養與一般生活需求的交通運輸服務，讓公共運輸在偏鄉地區覆蓋率提升至100%，減少年長者自行騎車的潛在交通事故風險。
記者黃守作／高雄報導
高雄市政府交通局張淑娟表示，高雄市幅員遼闊，為解決偏鄉地區公共運輸涵蓋率不足，補足公車服務缺口，該局在居住人口密度較低的地區，已闢駛48條公車式小黃路線，並在美濃、杉林、六龜及內門提供幸福共享高雄GO服務，讓公共運輸在偏鄉地區覆蓋率提升至100%。
張淑娟說，交通需求型態，會因地區發展狀況而有差異，該局為解決偏鄉地區公共運輸涵蓋率不足，以及部分公車路線搭乘人數過低、營運效率不佳等問題，自103年起首創公車式小黃服務，接替公車行駛的部分班次或末端路線，目前公車式小黃已達48條路線，涵蓋高雄33個行政區，未來服務行政區會再依民眾需求持續增加。
張淑娟指出，該局為進一步優化偏鄉地區交通服務，已陸續在美濃、杉林、六龜及內門等區推出公車式小黃2.0幸福共享高雄GO預約交通接送服務，提供點對點的彈性預約班次，促進偏鄉民眾社會參與及提供就學、就醫、就養與一般生活需求的交通運輸服務，並規劃於115年完成旗美偏鄉九區幸福巴士服務之目標。
張淑娟也提醒，公車式小黃及幸福巴士，是以計程車或綠底白字車牌之多人座車輛服務，車身並標示有該路線之編號及名稱，不是以公車車輛行駛，若要搭乘班車，看到車輛應該招手提醒司機停車，搭乘方式與公車相同。