奧運桌球／王楚欽斷拍被爆冷！遇瑞典「六角拍」　輸球不僅是倒楣

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王楚欽和孫穎莎昨天在巴黎奧運桌球混雙決賽以總局數4：2擊敗朝鮮的李正植／金琴英，拿下中國桌球隊隊史第一面的混雙金牌。但在慶祝之時，一群攝影記者湧入拍照，沒人注意現場情況，在混亂之中王楚欽的球拍手柄竟然被踩斷了。
王楚欽當下很不開心，但也只能接受，今天的男單賽事是用備用球拍出賽，而此役他打得確實也很不順，最終面對衝擊力十足的莫雷加德，在先落後2局的情況下，無法完成逆轉取勝。
莫雷加德綽號「六邊形戰士」，因為他習慣使用一支六角形球拍在場上對戰，雖然穩定性不足，但是上限很高，曾經在世錦賽拿下過銀牌。在次輪就對上他，對於失去慣用球拍的王楚欽來說，是一大的挑戰。
王楚欽斷拍輸球 但中國優勢變小也是事實
不過，若將這場冷門全部歸因於球拍因素也不公平，事實就是近幾年國外球員和中國球員之間的差距越來越小，給予桌壇霸主很大的壓力。而在奧運這樣的大型綜合性體育賽事，壓力更大、容錯率更小，冷門也就更容易產生。
王楚欽確實是時運不濟，甚至可說是非常倒楣，但是莫雷加德今天主動強攻，在發接發上對他的針對性很夠，贏球沒有僥倖。男單次輪，中國兩球員各守一個半區的設定已經破滅。
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