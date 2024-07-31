國展精密捐贈防災避難看板 公私齊力強化防災整備

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鄭副市長指出，今年是921大地震25週年，台中市民對於防災避難觀念印象深刻，感謝市政顧問張國章大方捐贈神岡區第9面防災避難看板，以及社口社區發展協會理事長陳珀升，提供社區活動中心設置看板，未來一旦有緊急事故出現，需要疏散、安置民眾時，防災避難看板就能及時發揮整合公布資訊功能，讓民眾能井然有序依照指示方向避難逃生。
「取之於社會，回饋於社會！」市政顧問張國章說，感謝神岡區公所提供這樣的機會，以及社口社區發展協會提供場地，讓他得以捐贈設置神岡區第9面防災避難看板，為地方盡一份心力，希望未來在神岡區各里設置更多防災避難看板，強化地方防救災量能，建構更完備的防救災體系。
「政府資源有限，民間力量無窮！」民政局長吳世瑋表示，防災避難看板是指引民眾前往避難收容處所的重要設施，讓民眾在災害發生時，能正確無誤前往避難收容處所。為加強宣導收容處所設置及避難資訊，市府透過企業、社區、公部門三者間的相互合作，達到防救災工作在地深耕，進而強化民間自主防災意識。
神岡區長梁益明說明，神岡區目前已有9面企業認養的防災避難看板，分別位於神岡區公所、神岡高工、社口萬興宮、岸裡國小、豐洲公園、溪洲社區活動中心、順天宮、北庄社區活動中心及社口社區活動中心，皆是公私部門為防災整備齊力推動的成果，期望達到「多一分防災準備，少一分災害損失」的最終目的。