台灣拳后林郁婷性別遭疑！名醫不忍「選手受辱」：要求JK羅琳道歉
有著「台灣拳后」封號的運動員林郁婷因為性別議題導致奧運資格被質疑，而國際奧林匹克委員會（IOC）認證了林郁婷的參賽資格，認為她均符合奧運相關規定，但依然遭到《哈利波特》作家JK羅琳（J.K. Rowling）發聲抨擊，引起各界關注與討論。針對此事，整合醫學專科醫師姜冠宇也忍不住發聲：「我覺得JK羅琳有點過份。」並指出：「政府單位有資格要求JK羅琳道歉，這應該是選手受辱事件。」
記者洪生儒／綜合報導
台灣拳后林郁婷被《哈利波特》作家JK羅琳（J.K. Rowling）發文抨擊，引起許多網友關注，而整合醫學專科醫師姜冠宇在今（31）日透過臉書發文表示：「我覺得JK羅琳有點過份。」並指出：「人天生有沒有可能身為女性，卻有接近男生的特質並放大？反之亦然。生物界法則，永遠比小說更有想像力。」
醫師姜冠宇也認為，林郁婷都已經通過奧會的檢測，就不該再受到質疑，並向政府喊話表示：「我認為政府單位有資格要求JK羅琳道歉，這應該是選手受辱事件。」醫師姜冠宇在留言區補充說道：「小弟我也是練拳擊還有泰拳，看過很多在訓練的人，有沒有訓練非常拼命的女生，體能與力道都非常規，可能會讓男生差點招架不住的？當然有啊！」認為JK羅琳這樣的行為非常不妥，「根本就是國際公審！」
其實，JK羅琳在X（推特）上轉發《衛報》的報導，質疑台灣拳擊選手林郁婷等人竟可以獲得參加奧運的資格，JK羅琳也在貼文中寫下：「怎樣才能結束這種瘋狂？等到一位女拳擊手留下了改變人生的傷害？還是等到女拳擊手被殺？」吸引了上百萬人觀看，不少台灣網友也紛紛替林郁婷發聲，留言表示：「她原本就是女生，才不是跨性別者」、「他們本來就是女生，你搞錯了吧」、「她們只是長得比較像男生，但本質還是女生。」