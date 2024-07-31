曾與郭富城鬧緋聞！葉子淇爆「低調戀房祖名」爽收2千萬上海房產
港星成龍與林鳳嬌的41歲兒子房祖名，演過《千機變II之花都大戰》、《警察故事3超級警察》等電影，2014年與柯震東吸毒被逮後，黯然退居幕後。根據《鏡週刊》今（31）日報導，房祖名與郭富城昔日緋聞對象、30歲中國大陸歌手葉子淇相戀多年，還在上海買下人民幣500多萬元（約新台幣2000萬元）的房子送女方，出手闊綽。
記者黃雅琪／綜合報導
根據《鏡週刊》報導，葉子淇近年曾多次被拍到，來台灣與房祖名約會，相當寵溺女方的他，甚至在上海買下一間人民幣500多萬元的房產、贈與葉子淇；兩人交往的事情在朋友圈中早已不是祕密，但對外始終沒有正面認愛。2017年葉子淇發專輯時，曾公開稱讚男方個性好、孝順又體貼，不只很多女生喜歡，包括自己也是。
「電眼天后」葉子淇外型亮眼 曾與天王郭富城爆緋聞
模特兒出身的中國大陸歌手葉子淇（本名：葉熙祺），憑藉首張個人EP《大眼睛》進軍歌壇，也主演過網路電影《戰牆》，因外型亮麗有著「電眼天后」的封號。曾經為愛想來台灣發展，但苦無工作機會。
其實，葉子淇多年前也曾因為緋聞事件爆紅，曾被拍到進入郭富城家中、長達30小時，獲封「城嫂」稱號，她後來澄清是去同棟大樓的朋友家，但葉子淇也承認與郭富城有私交，並受到對方照顧過。直到郭富城走入家庭，房祖名與她爆出緋聞，兩人低調交往多年至今。
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