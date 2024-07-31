今日軍武／洛馬升級「狙擊手」莢艙亮相　強化跨平台聯合作戰成效

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洛馬在英國法因堡航站期間，宣布升級的「狙擊手網路化標定莢艙」透過增設天線模組，能與洛馬生產的多管火箭發射系統地面車輛，例如M142「海馬斯」（HIMARS）、M270多管火箭系統（MLRS）進行數據鏈接，實現空中與地面力量的協同作戰。
狙擊手莢艙偵獲共機無所遁形
2018年，美國出售給台灣18具AN/AAQ-33「狙擊手先進標定莢艙」，大幅提升F-16V戰機在日夜間對地攻擊能力，能遠距精準標定目標，並將高畫質影像回傳作戰指揮中心，可在1萬5000公尺高空偵測地面目標，準確度是空軍現役LANTIRN莢艙的10倍，偵測距離達5倍，可大幅提升擊殺率，除F-16外，美軍F-15、F-18戰機、B-1、B-52轟炸機也都配置AN/AAQ-33。
今年5月，共軍「聯合利劍-2024A」期間，空軍首度公布F-16V戰機拍攝的AN/AAQ-33「狙擊手先進標定莢艙」監控共機畫面，由於採被動偵測模式，推測共機恐難知悉被追蹤、鎖定。
另外，陸軍編列325億餘元預算，向美國採購29套M142 多管火箭系統。美方預計2024年交付11套，2027年交付18套給陸軍。M270與M142差異在於M142為輪型車載型，M270為履帶車載型。
M270與M142可發射最大射程80公里的M31「導向式多管火箭彈」（GMLRS），該款砲彈重200磅、採GPS導引，另可發射最大射程300公里的MGM-140「陸軍戰術飛彈系統」（Army Tactical Missile System, ATACMS）。陸軍採購包括84枚陸軍戰術飛彈、54枚低成本減程練習火箭（LCRRPR）、864枚精準火箭，射程300公里的陸軍戰術飛彈可攻擊海峽對岸集結的共軍部隊，嚇阻共軍登陸犯台。