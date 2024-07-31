拳王、JK羅琳質疑林郁婷資格　台灣拳后「性別爭議」始末一次看

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現年28歲的台灣拳擊女將林郁婷是本屆巴黎奧運女子57公斤級第一種子，本該為了今年奧運首戰女子羽量級16強賽做好準備，如今卻在還沒出賽前，又受到性別資格質疑。
林郁婷是台灣拳擊好手，國際級賽事表現非凡，2018年世錦賽奪金後，於2019年亞錦賽奪金、世錦賽奪銅，2020年惜於東京奧運爆冷首輪一戰出局，到了2022年再度於世錦賽奪金。
2023年3月，林郁婷在世錦賽順利摘銅，卻在頒獎典禮前被官方認定因性別檢測異常，獎牌遭到取消，一時之間性別與資格爭議吵得沸沸揚揚，但她也在同一年的杭州亞運上出拳擊退質疑聲浪，以5：0佳績擊敗哈薩克好手奪下亞運女子拳擊57公斤級金牌，不僅終結我國拳擊史上65年的亞運金牌荒，再度為台灣拳擊搶下一塊金牌，也是台灣第一位亞運拳擊項目奪金的女子選手。
資格爭議從哪來？奧運首戰前「大咖人物」先帶頭質疑
林郁婷和阿爾及利亞選手凱莉夫（Imane Khelif）2023年捲入性別檢測風波，在該年世錦賽因國際拳擊協會的裁量檢測認定「性別生化指數異常」而遭取消資格，如今奧運賽事開打前，相關爭議又再度掀起熱群熱議。
首先開第一槍的是63歲的愛爾蘭前拳王麥格根（Barry McGuigan），他在本月29日於X平台上轉推了一家名為《Reduxx》的媒體帳號推文，該則推文引述《Reduxx》一篇文章段落，當中稱國際拳擊協會認定林郁婷以及阿爾及利亞女將凱利夫「偽裝成女性」、指控兩人「都是XY染色體的男兒身」、「有資格參加巴黎奧運相當有爭議性」，麥格根則在轉推時留言表示震驚，「為何（奧運）還讓他們可以繼續出賽？這是怎麼回事？」
今天迎來生日的《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling）也在X平台上轉發一篇《衛報》相關報導和英國國民保健署發起的性別健康調查報告，並留言「要怎麼做才能結束這種瘋狂事？難道要等一名女拳擊手受到重創生活的傷害，或等到有女拳擊手被殺嗎？」
賽事爭議從何而起？國際拳擊協會很關鍵
回頭看那次被林郁婷取消資格的世界拳擊錦標賽，當時林郁婷在頒獎前突遭國際拳擊協會（International Boxing Association，IBA）取消銅牌，並告知其未通過賽前性別檢測，但在聲明當中IBA僅稱林郁婷血液當中的性別生化檢測結果不符合參賽標準，卻沒有解釋其中原因，時至今日IBA當時的檢測是否有誤、判斷標準、以及出現異常的指標為何皆並未有明確結果，而在世錦賽取消資格返台後再次檢查的數據，以及日後各大賽事的血液檢驗當中，林郁婷則是都通過了性別檢測；在杭州亞運金牌戰前，哈薩克更曾向亞運大會抗議，惟中華代表團已備妥相關醫療紀錄，最終哈薩克抗議失敗。
不難發現「國際拳擊協會」在這起性別風波當中佔據影響輿論的重要地位，那麼國際拳擊協會又是什麼樣的組織呢？
國際拳擊協會目前主席為俄羅斯籍的克列姆列夫（Umar Kremlev），該組織最大贊助商則是俄羅斯能源巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司，國際拳總2019年即因多項貪腐醜聞而被國際奧會停權，稽查公司的調查結果更認定國際拳總在財務、管理暨道德、反禁藥、裁判等方面缺乏「令人滿意的進展」，最終國際奧會以69票贊成、1票反對、10票棄權，通過將國際拳總逐出國際奧會。
此外，受到俄烏戰爭影響，國際奧委會曾針對俄羅斯和白俄羅斯拳擊選手提出禁令，但國際拳擊協會卻在2022年10月自行撤銷，引發多個國家的拳擊協會抵制。
上一屆東奧的拳擊賽事是由國際奧會組成特別工作小組辦理，其他賽事則按照慣例是以國際單項運動總會協助進行包含藥事檢測等技術層面的執行工作，本次奧運則由世界拳擊總會（World Boxing）協助巴黎奧運前三種子排序，林郁婷以亞運金牌身份，和泛美運動會和歐洲運動會的金牌得主抽籤後幸運抽中第一種子。
國際拳總主席克列姆列夫是這次性別爭議當中最常被引述，卻不怎麼受到討論的關鍵人物。在《Reduxx》宣稱提倡女性與孩童權益、實際上經常發表恐／拒跨性別言論與文章的組織報導當中，就多次引用了國際拳總主席克列姆列夫告訴俄羅斯官媒《塔斯社》的言論，例如堅稱林郁婷和凱利夫在測試結果出爐後，是因為「具有 XY 染色體，所以被排除在體育賽事外」，以及「國際拳總經過一系列DNA測試，揪出了試圖愚弄同袍並冒充女性的運動員」；此外，《Reduxx》的文章當中也懷疑林郁婷和凱利夫受到「性別發展多元性」（differences in sex development，DSD）影響。
這個症狀泛指不單純符合男性與女性二元性徵者，例如同時出現雙性性徵、男性性徵發育不全、發展期間體內器官多出睪丸或卵巢等情況，而在運動賽事上，這樣的症狀多顯示為女性運動選手睪酮濃度高出一般女性。
目前全球多數國際賽事仍以睪酮濃度作為驗證標準，儘管台灣拳擊好手林郁婷還未對外針對生理狀況與資訊發表聲明，但她已經通過了國際奧委會官方規範的檢測，光是這點就足以證明林郁婷與其他選手一樣有資格站在國際運動賽事的舞台上角逐金牌。
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