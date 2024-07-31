名家論壇》黎榮章／大數據分析賴清德黨內團結遇麻煩？

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從網路聲量統計可看出，各派系都有各自的聲量山頭，至於各派系對賴清德的態度如何？進一步分析各派系成員從賴清德520就任總統後，在他們的自己臉書的公開發言談論賴清德的狀況，可明顯發現非賴系統和親賴系統對賴的態度南轅北轍，親賴系統的中執委人數較多，在其臉書提到賴清德的貼文數達121則，明顯高過於非賴系統的26則；親賴系統中執委貼文提到賴清德，所創造的粉絲互動數24.3萬次，平均一則貼文可創造1.4萬次粉絲互動，而非賴系統總互動數僅3萬次，平均每則提到賴清德的貼文僅能創造3.4千次粉絲互動，由此可見，親賴、非賴系統雙方的粉絲，對賴清德的反應熱烈程度也是相差一大截。
值得注意的是，即便是在親賴系統當中，提到賴清德的臉書貼文也有集中於特定頻道的狀況，例如王定宇、林俊憲在520後都發了19篇貼文提到賴清德，其次是邱志偉15次、林宜瑾12次，這四人當中，林俊憲、林宜瑾都是賴清德的台南子弟兵，邱志偉是和賴清德關係較為密切的南部新潮流系統，王定宇也是台南立委，顯然與賴清德親近的小圈圈還是集中在南部，不像蔡英文全盛時期，全黨上下無不希望貼蔡、蹭蔡熱度，賴清德上任至今，黨內還沒有這樣的現象，顯然全代會投票結果沒有「萬系歸賴」，其實早就有跡可循。
最後觀察賴清德個人的網路聲量趨勢，520就職自然是萬眾矚目的聲量最高點，但就職典禮過後，賴清德唯一的聲量高點就只有6月賴的首次召開記者會，宣布為國會改革修法聲請釋憲時。平均而言，賴清德在今年6月和7月，平均每天能創造的聲量都只有1.1萬則，在黨內團結尚未完成、各派系未出現全體上下「尊賴」的情況下，賴清德的聲勢絲毫不見升高趨勢。
賴清德上任至今兩個月餘，諸多國事都還在起頭摸索階段，加上朝小野大的立法院攻防激烈，賴在尊重國會自主的前提下相對低調，整體而言網路聲量並不太高，他並沒有試圖扮演強勢總統、強勢黨主席。另方面，也正是因為還沒有完全掌握完整的強權，因此黨內派系生態自然就野蠻發展，7月的中常會改選結果就能看得出來，不僅賴總統在國事上面臨許多挑戰，賴主席的黨內治理也非一片坦途，他能否率領民進黨順利闖過2026期中選舉，恐怕還有許多變數。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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