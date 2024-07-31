民眾黨發言人林子宇碧潭落水！保全揭經過　民眾：自己走進水裡

名家論壇》黎榮章／大數據分析賴清德黨內團結遇麻煩？

▲賴清德擔任總統兼黨魁的第一場全代會7月21日登場，最終結果民進黨並未「萬系歸賴」。（圖／資料照片）
▲賴清德擔任總統兼黨魁的第一場全代會7月21日登場，最終結果民進黨並未「萬系歸賴」。（圖／資料照片）

文／黎榮章

賴清德擔任總統兼黨魁的第一場全代會，在7月21日登場，今年全代會適逢民進黨權力核心改組，讓外界有機會一窺「英下賴上」後民進黨的全新派系生態。中常會改選結果，10席票選中常委中，黨內親賴系統獲6席、非賴系統4席，雖然新系、正國會、綠色友誼、湧言會、民主活水等系統加起來的親賴系統過半，但比選前外界看好的7席少一席，非賴的英系在中常會仍保有2席實力，沒有衰退，這讓外界認為，賴清德的「德意志」仍無法貫徹全黨，民進黨內的派系政治仍然生機勃勃。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨自創黨以來，黨內就存在著派系文化，最大派系新潮流的成立時間甚至比民進黨創黨還早。透過QuickseeK快析輿情資料庫比較民進黨內各派系中常、執委們今年以來的網路聲量總和，其中湧言會聲量最高，聲量共60.9萬則，其次是英系，聲量有54.6萬則，第三才是新潮流，成員總聲量49萬則；總體而言，親賴系統的總聲量占6成，非賴4成，恰好和票選中常委席次分布一致。其中，英系執委雖然比新系少，但有自帶聲量的王世堅、擔任黨團幹部曝光度高的莊瑞雄，影響力不容小覷；值得一提的是，黃偉哲、陳亭妃等個人勢力聲量高達27.6萬則，尤其是在這次中常會選舉脫離正國會成為個人戶的陳亭妃，憑個人實力獲得抽籤機會、又強運抽中中常委，讓她近日占盡版面，網路討論度也極高。

▲圖1：民進黨各派系成員：網路聲量比較。（圖／QuickseeK提供）
▲圖1：民進黨各派系成員：網路聲量比較。（圖／QuickseeK提供）
從網路聲量統計可看出，各派系都有各自的聲量山頭，至於各派系對賴清德的態度如何？進一步分析各派系成員從賴清德520就任總統後，在他們的自己臉書的公開發言談論賴清德的狀況，可明顯發現非賴系統和親賴系統對賴的態度南轅北轍，親賴系統的中執委人數較多，在其臉書提到賴清德的貼文數達121則，明顯高過於非賴系統的26則；親賴系統中執委貼文提到賴清德，所創造的粉絲互動數24.3萬次，平均一則貼文可創造1.4萬次粉絲互動，而非賴系統總互動數僅3萬次，平均每則提到賴清德的貼文僅能創造3.4千次粉絲互動，由此可見，親賴、非賴系統雙方的粉絲，對賴清德的反應熱烈程度也是相差一大截。

值得注意的是，即便是在親賴系統當中，提到賴清德的臉書貼文也有集中於特定頻道的狀況，例如王定宇、林俊憲在520後都發了19篇貼文提到賴清德，其次是邱志偉15次、林宜瑾12次，這四人當中，林俊憲、林宜瑾都是賴清德的台南子弟兵，邱志偉是和賴清德關係較為密切的南部新潮流系統，王定宇也是台南立委，顯然與賴清德親近的小圈圈還是集中在南部，不像蔡英文全盛時期，全黨上下無不希望貼蔡、蹭蔡熱度，賴清德上任至今，黨內還沒有這樣的現象，顯然全代會投票結果沒有「萬系歸賴」，其實早就有跡可循。

▲圖2：親賴派、非親賴派成員：臉書粉專「賴清德」相關貼文數據。（圖／QuickseeK提供）
▲圖2：親賴派、非親賴派成員：臉書粉專「賴清德」相關貼文數據。（圖／QuickseeK提供）
最後觀察賴清德個人的網路聲量趨勢，520就職自然是萬眾矚目的聲量最高點，但就職典禮過後，賴清德唯一的聲量高點就只有6月賴的首次召開記者會，宣布為國會改革修法聲請釋憲時。平均而言，賴清德在今年6月和7月，平均每天能創造的聲量都只有1.1萬則，在黨內團結尚未完成、各派系未出現全體上下「尊賴」的情況下，賴清德的聲勢絲毫不見升高趨勢。

▲賴清德：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）
▲賴清德：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）
賴清德上任至今兩個月餘，諸多國事都還在起頭摸索階段，加上朝小野大的立法院攻防激烈，賴在尊重國會自主的前提下相對低調，整體而言網路聲量並不太高，他並沒有試圖扮演強勢總統、強勢黨主席。另方面，也正是因為還沒有完全掌握完整的強權，因此黨內派系生態自然就野蠻發展，7月的中常會改選結果就能看得出來，不僅賴總統在國事上面臨許多挑戰，賴主席的黨內治理也非一片坦途，他能否率領民進黨順利闖過2026期中選舉，恐怕還有許多變數。


●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄[email protected]

名家論壇》吳崑玉／難道你們從政的初心就是「貪」？

名家論壇》韋安／《零日攻擊》——「恨」在恐懼蔓延時！？

名家論壇》朱駿／算命仙遊走藍綠大咖？小心政治山崩

名家論壇》黃創夏／「逼辭高虹安」將全面啟動

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選