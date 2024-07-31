奧運掀運動熱潮　中醫談運動傷害與治療

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由於患者有想要回歸球場運動的決心，因此先使用針灸幫她疏通經絡、讓受傷的韌帶肌腱張力鬆解開來；同時用拔罐以及傷科手法，將整片筋膜舒緩開來，以達到活絡氣血及改善循環的功效。患者在積極治療2周後，如願的回到她最愛的球場。
中醫師周亞錚指出，運動過程中發力過猛、訓練過程中使用過度、姿勢不正確等問題，是羽球運動中最常見的傷害因素，容易導致扭挫傷，甚者韌帶撕裂。而足踝、膝蓋、肩膀和手肘是羽球運動中較容易受傷的部位。其次，羽球運動中的揮拍及跑位步伐較固定，身體左右兩側各自有特定施力方式，如果沒有針對另一側肢體進行對稱強化訓練，長期下來可能導致左右肢體歪斜不對稱，引發酸痛和不適。
此外，羽球運動中多數為往前側發力揮拍，這樣的動作模式容易造成身體前後肌群的不平衡，需要在日常訓練中強化背部肌群。若無平衡訓練，容易使前側肌群過度發達，進而引發肩胛骨前傾和駝背等問題，影響身體姿態和穩定性。
若不幸發生運動傷害，把握黃金治療時間對於傷勢復原扮演關鍵角色。周亞錚指出，「針灸治療」透過刺激穴位經絡、肌痛點等方式，治療受傷部位。若有肢體不平衡、結構歪斜的問題，也可透過針灸放鬆緊繃處的肌肉，調整身體張力。「傷科手法」若有筋骨錯位、肌肉過度僵硬等問題，視情況加入推拿導引、拔伸復位等手法，可強化復原。「 中藥調理」可同時針對體質開立中藥內服或外用藥布，加速外傷復原與止痛。
「預防勝於治療。」周亞錚指出，為了避免羽球運動傷害，還可以採取一些預防措施，包含運動前預留充分時間熱身。注重均衡的肌肉訓練，同時強化非慣用側的肌肉，以保持身體的平衡。選擇合適的運動裝備。運動後的收操放鬆也同樣重要，有助於減少肌肉酸痛和疲勞，促進身體全面恢復。